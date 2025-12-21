Chatboții bazați pe inteligență artificială sunt folosiți tot mai intens de români, iar ChatGPT rămâne, detașat, cel mai popular instrument AI în 2025, cu o cotă de piață de peste 85% pe tot parcursul anului, potrivit unei analize realizate de agenția de SEO, Mixtazure.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

ChatGPT, lider detașat pe piața din România

Datele analizate arată că ChatGPT a înregistrat aproximativ 4 milioane de căutări lunare în luna noiembrie 2025, confirmându-și poziția de principal instrument AI utilizat de români. Cota sa de piață s-a menținut constant peste pragul de 85% pe parcursul întregului an.

Google Gemini, în creștere accelerată

Google Gemini a cunoscut o evoluție puternică după rebrandingul din Bard și actualizările succesive din ultimul an. La finalul lui 2025, acesta a ajuns în top 3 cele mai căutate tool-uri AI din România, cu creșteri semnificative în lunile august și septembrie, un trend care are șanse să continue și în 2026.

Microsoft Copilot rămâne într-o zonă de stagnare

În cazul Microsoft Copilot, datele indică o evoluție relativ constantă a căutărilor și a cotei de piață în ultimii ani. Utilizarea acestui instrument este concentrată în special în mediul corporate, în rândul companiilor care folosesc suita Microsoft 365.

Scad căutările pentru Google

Analiza mai arată o scădere a volumelor de căutare pentru termenul „Google” în trimestrul al treilea din 2025, comparativ cu începutul anului 2023. Această evoluție reflectă o schimbare a comportamentului utilizatorilor în modul de accesare a informației, fără a include situațiile în care Google este setat implicit ca motor de căutare.

Cum folosesc românii chat-urile AI

Românii utilizează chat-urile AI în principal pentru căutări informaționale, urmate de activități productive legate de muncă și de scopuri educaționale. Utilizarea în scop comercial, inclusiv pentru achiziții, rămâne la un nivel redus.

Cine sunt principalii utilizatori

Generația Z și Millennials, cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani, sunt cei mai activi utilizatori ai chat-urilor AI în România. Aproape 60% dintre respondenți au declarat că folosesc mai des aceste instrumente decât motoarele de căutare tradiționale, iar utilizarea este împărțită aproape egal între viața personală și cea profesională.

Lupta pentru locul al doilea

În afara poziției dominante ocupate de ChatGPT, competiția pentru locul al doilea se dă între Google Gemini, Claude și Perplexity. Deși Claude și Perplexity au avut o creștere constantă în ultimii ani, Google începe să recupereze rapid, existând șanse ca în 2026 să se apropie semnificativ de volumele generate de ChatGPT.