România înregistrează unul dintre cele mai scăzute niveluri de digitalizare a companiilor din Uniunea Europeană, iar decalajul afectează în special IMM-urile, care au o productivitate de două până la trei ori mai mică decât potențialul real, potrivit unei analize prezentate în contextul conferinței EnterTech 2026, transmisă într-un comunicat către TechRider.ro.

Datele Eurostat arată că aproximativ 5% dintre companiile din România utilizează soluții de automatizare și inteligență artificială, comparativ cu peste 33% în statele europene considerate lideri în domeniu.

Diferența față de țări precum Danemarca, Finlanda sau Suedia indică o întârziere structurală estimată la 5–10 ani în integrarea AI în procesele de business.

Specialiștii avertizează că, în lipsa automatizării proceselor de bază, multe IMM-uri riscă să intre într-un „mod de supraviețuire” în următorii trei până la cinci ani.

„România a rămas mult în urmă la capitolul digitalizare, deși, paradoxal, are toate resursele necesare – tehnologii furnizate și apreciate internațional, oameni foarte bine pregătiți și una dintre cele mai bune conexiuni la Internet din lume. Provocarea nu este capacitatea de dezvoltare, nu este accesul la soluții, ci adaptarea la noua realitate și viteza de implementare, care rămâne scăzută”, afirmă Ralph Boccalini, fondator EMGC și Microsoft 365 Copilot Architect.

Potrivit acestuia, în multe IMM-uri procesele rămân la un nivel operațional de bază: raportări realizate manual în Excel, departamente care funcționează izolat, gestionarea comenzilor prin email sau aplicații de mesagerie și utilizarea documentelor pe hârtie. „Nu sunt probleme complexe, ci obiceiuri operaționale care nu au fost reorganizate digital. Însă procesele de muncă trebuie automatizate pentru ca firmele să poată continua să producă – fără digitalizare, nu mai e vorba despre pierdere în fața competiției, ci despre supraviețuire”, explică el.

Costuri mai mari și decizii mai lente

Conform analizei, IMM-urile care nu integreză procese de automatizare și AI se confruntă cu o serie de efecte directe:

costuri operaționale mai mari cu până la 30–40% din cauza proceselor manuale;

productivitate de două-trei ori mai scăzută, cu timp pierdut în sarcini repetitive;

venituri ratate din lipsa analizei datelor și a personalizării ofertelor;

dificultăți în scalare, deoarece creșterea implică angajări suplimentare;

competitivitate redusă în raport cu firmele digitalizate din UE.

„În IMM-urile care nu digitalizează, vedem frecvent costuri operaționale mai mari cu până la 30–40%, generate de procese manuale și erori administrative. Astăzi, AI are impact direct asupra cash-flow-ului și veniturilor, deoarece companiile care automatizează iau decizii mai rapide, reduc pierderile și își optimizează marjele”, spune Gianina Crăciun, consultant de business și fondator Supertree Workspaces & More.

Ea adaugă că optimizarea cheltuielilor, inclusiv mutarea din sedii fixe în spații flexibile, este o măsură adoptată tot mai frecvent, însă investiția în digitalizare rămâne esențială pentru creștere. „Nu mai este un «nice to have», ci diferența dintre a rămâne în piață, a crește sau, în unele cazuri, a închide business-ul”, punctează aceasta.

România și Industry 5.0

În timp ce la nivelul Uniunii Europene se discută tranziția către Industry 5.0, etapă care presupune colaborarea avansată dintre oameni și tehnologie, România nu este încă pregătită pentru acest salt, susțin organizatorii EnterTech 2026.

Dacă Industry 4.0 a însemnat digitalizare, AI și automatizare, Industry 5.0 pune accent pe integrarea tehnologiei în procese personalizate, sustenabile și orientate spre eficiență. În lipsa unei baze solide de digitalizare, companiile locale riscă să acumuleze un dublu decalaj: productivitate scăzută și dificultăți în atragerea angajaților.

De unde începe digitalizarea

Specialiștii subliniază că digitalizarea nu presupune utilizarea unui număr mare de aplicații disparate, ci construirea unui ecosistem coerent, în care datele sunt centralizate și accesibile.

Un pachet minim de digitalizare pornește de la consolidarea informațiilor într-un mediu sigur și definirea unor procese clare de colaborare. Ulterior, soluții de tipul Microsoft 365 Copilot pot automatiza sarcini și sprijini deciziile operaționale.

Costurile de implementare pornesc, în practică, de la aproximativ 3.000 de euro, în funcție de tipul afacerii, volumul de date și numărul de utilizatori.

Tema digitalizării IMM-urilor și impactul inteligenței artificiale asupra productivității vor fi discutate în cadrul EnterTech 2026, conferință dedicată automatizării și transformării digitale, programată pentru 26–27 martie la București.