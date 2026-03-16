Educația digitală a populației reprezintă în prezent cea mai mare vulnerabilitate reală în domeniul securității cibernetice, a declarat Cristin Nicolae Popa, director executiv în cadrul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), potrivit Agerpres.

Declarația a fost făcută în cadrul evenimentului Cybersecurity Forum, unde oficialul a subliniat că, deși există progrese în colaborarea instituțiilor statului și în dezvoltarea infrastructurii digitale, nivelul de informare al utilizatorilor rămâne o problemă majoră.

„Educația digitală a cetățenilor este cea mai mare vulnerabilitate reală de astăzi. Toată lumea se axează pe zgomot, pe spectacol când vine vorba de Internet, dar pe substanță nu stă nimeni să se informeze”, a afirmat Popa.

Reprezentantul ANCOM a subliniat că securitatea rețelelor trebuie tratată ca o prioritate și că prevenția este esențială în domeniul securității cibernetice.

„Nu putem aștepta să fim atacați pentru a reacționa. Faptul că nu am avut probleme majore până acum se datorează tocmai faptului că instituțiile au lucrat pe prevenție”, a explicat el.

În ceea ce privește infrastructura de telecomunicații, Popa a menționat că dezvoltarea rețelelor 5G avansează treptat în România.

Până în februarie 2026 erau instalate aproximativ 6.800 de stații de bază în benzile de 2100 și 2600 MHz și peste 1.000 de stații în banda 3,4–3,8 GHz.

Evenimentul Cybersecurity Forum, organizat de Financial Intelligence, a reunit specialiști din domeniu pentru a discuta teme precum criminalitatea cibernetică, cyberintelligence și tentativele de fraudă prin deepfake sau vishing.