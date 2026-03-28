Un judecător federal din SUA a dat câștig de cauză companiei Anthropic în disputa juridică cu administrația fostului președinte Donald Trump și a blocat temporar o decizie a guvernului american care eticheta firma drept „risc pentru lanțul de aprovizionare”, potrivit The Wall Street Journal.

Hotărârea a fost pronunțată de judecătoarea Rita F. Lin, de la Tribunalul Districtual din California de Nord, care a ordonat autorităților să retragă această clasificare și să renunțe la directivele prin care agențiile federale erau obligate să înceteze colaborarea cu compania de inteligență artificială. Potrivit instanței, măsurile adoptate de guvern ar putea încălca drepturile la liberă exprimare ale companiei și ar fi fost disproporționate.

Disputa dintre Anthropic și autoritățile americane a izbucnit recent, pe fondul unor divergențe legate de utilizarea tehnologiei dezvoltate de companie de către instituții federale, inclusiv Departamentul Apărării al Statelor Unite. Compania a încercat să impună limite clare privind folosirea modelelor sale de inteligență artificială, interzicând, printre altele, integrarea acestora în sisteme de arme autonome sau în programe de supraveghere în masă.

Autoritățile au respins aceste restricții și au reacționat dur, clasificând Anthropic drept un potențial risc de securitate, o etichetă utilizată, de regulă, în cazul unor actori externi, și au solicitat instituțiilor guvernamentale să rupă relațiile contractuale cu firma.

Casa Albă a criticat public Anthropic, pe care a descris-o drept o companie „radicală” care ar pune în pericol securitatea națională.

În urma acestor măsuri, compania a deschis acțiune în instanță, acuzând guvernul de acțiuni „retaliatorii și punitive”. În același timp, Casa Albă a criticat public Anthropic, pe care a descris-o drept o companie „radicală” care ar pune în pericol securitatea națională.

Directorul general al companiei, Dario Amodei, a respins acuzațiile și a susținut că poziția firmei vizează exclusiv utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

După pronunțarea deciziei, Anthropic a transmis că salută intervenția rapidă a instanței și că rămâne deschisă colaborării cu autoritățile americane. Reprezentanții companiei au subliniat însă că obiectivul principal rămâne dezvoltarea unor tehnologii AI sigure și fiabile, care să poată fi utilizate în beneficiul public fără a genera riscuri majore.