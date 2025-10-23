Apple pierde procesul din Marea Britanie privind comisioanele din App Store / Compania este obligată să plătească despăgubiri utilizatorilor

Apple a pierdut un proces major în Marea Britanie, fiind găsită vinovată de abuz de poziție dominantă prin perceperea unui comision considerat excesiv, de 30% pentru aplicațiile și achizițiile efectuate prin App Store.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia a fost pronunțată de Tribunalul pentru Apeluri în Concurență (Competition Appeal Tribunal – CAT) din Londra și reprezintă un moment de referință pentru modul în care marile companii tehnologice sunt reglementate în Regatul Unit, transmite Reuters.

Procesul, evaluat la până la 1,5 miliarde de lire sterline (echivalentul a aproximativ 2 miliarde de dolari), a fost intentat în numele a circa 20 de milioane de utilizatori de iPhone și iPad. Reclamanta este Rachael Kent, o cercetătoare britanică specializată în economie digitală, care a susținut că Apple a obținut „profituri exorbitante” prin blocarea oricărei forme de concurență în distribuția de aplicații și prin impunerea unor comisioane nedrepte dezvoltatorilor.

În hotărârea sa, tribunalul a concluzionat că Apple „a abuzat de poziția sa dominantă prin excluderea concurenței pe piața distribuției de aplicații și prin perceperea unor prețuri excesive și inechitabile sub forma comisioanelor impuse dezvoltatorilor”. Prin urmare, instanța a stabilit că utilizatorii britanici afectați de aceste practici vor avea dreptul la despăgubiri. Modul de calcul al compensațiilor urmează să fie stabilit într-o audiere programată luna viitoare.

Cazul este primul proces colectiv de acest tip ajuns în instanță împotriva unui gigant tehnologic, în cadrul noului sistem britanic de acțiuni colective, inspirat din modelul american. Rezultatul ar putea avea implicații semnificative pentru alte procese similare aflate în derulare, inclusiv împotriva altor companii din sectorul tehnologic.

Apple a anunțat imediat după pronunțarea verdictului că va face apel, susținând că decizia tribunalului reflectă „o viziune greșită asupra unei economii a aplicațiilor dinamice și competitive”. „Această hotărâre ignoră modul în care App Store îi ajută pe dezvoltatori să aibă succes și le oferă consumatorilor un loc sigur și de încredere pentru descoperirea aplicațiilor și efectuarea de plăți sigure”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Procesul face parte dintr-o serie de acțiuni și investigații derulate împotriva Apple la nivel global, în special în Statele Unite și Uniunea Europeană, unde autoritățile de reglementare au criticat comisioanele impuse de companie pentru tranzacțiile din App Store. În Uniunea Europeană, Apple este deja obligată prin Digital Markets Act (DMA) să permită dezvoltatorilor metode alternative de plată, iar în SUA, companii precum Epic Games au contestat în instanță aceleași politici.

Decizia tribunalului britanic este considerată una dintre cele mai importante pronunțări juridice împotriva Apple în afara Statelor Unite, consolidând tendința autorităților din întreaga lume de a verifica practicile comerciale ale marilor platforme digitale.

Pentru moment, Apple continuă să susțină că modelul său de funcționare protejează consumatorii și sprijină inovația în industrie. Totuși, verdictul de la Londra marchează un precedent important în eforturile de limitare a controlului exercitat de giganții tehnologici asupra ecosistemelor digitale.