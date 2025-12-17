Comerţul electronic continuă să crească în România, aproape trei sferturi dintre utilizatorii de internet cumpărând online, relevă o analiză a Asociaţiei Române a Magazinelor Online (ARMO), dată miercuri publicităţii, transmite Agerpres.

Astfel, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), 74,3% dintre persoanele cu vârste între 16 şi 74 de ani care au utilizat internetul în ultimele 12 luni au comandat sau au cumpărat bunuri şi servicii online, în creştere cu 1,4 puncte procentuale faţă de anul anterior.

Ritmul de creştere este mai accentuat în mediul rural decât în urban

Datele arată şi o accelerare a utilizării comerţului online în termeni absoluţi: în primele trei luni ale anului 2025, aproximativ 5,9 milioane de români au realizat cumpărături online, cu aproape 800.000 de persoane mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2024.

De asemenea, ritmul de creştere este mai accentuat în mediul rural decât în urban. În 2025, 70,6% dintre utilizatorii de internet din mediul rural au realizat achiziţii online de bunuri, în creştere cu 3,3 puncte procentuale faţă de anul precedent, comparativ cu un avans de 0,5 puncte procentuale în mediul urban.

Creşterea numărului de cumpărători este susţinută de extinderea accesului la internet

Această evoluţie indică o reducere treptată a decalajului dintre cele două medii de rezidenţă, arată analiza. Creşterea numărului de cumpărători este susţinută de extinderea accesului la internet şi de diversificarea ofertei de produse disponibile online, inclusiv pentru comunităţile mai mici.

„Datele INS confirmă ceea ce vedem zi de zi în piaţă: comerţul electronic a ajuns la maturitate, iar majoritatea românilor conectaţi la internet au integrat acest canal în rutina lor de cumpărături. Vorbim deja despre o piaţă de masă, nu de un fenomen de nişă. Comerţul electronic a devenit o soluţie reală de acces la bunuri inclusiv pentru milioane de români din afara marilor oraşe”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv ARMO, în comunicat.

Comerţul online este puternic adoptat în toate grupele de vârstă active

Conform analizei, comerţul online este puternic adoptat în toate grupele de vârstă active, cu ponderi de peste 80% în rândul persoanelor de 16-54 de ani, dar şi cu o creştere vizibilă în segmentul 55-74 de ani. Cele mai frecvent achiziţionate servicii online sunt transportul, biletele la evenimente şi serviciile de cazare.

„Această evoluţie arată un potenţial semnificativ de creştere economică, digitalizare şi eficientizare a consumului, cu beneficii directe pentru companiile româneşti şi pentru bugetul public. Prioritatea următoarei perioade trebuie să fie crearea unui cadru fiscal şi concurenţial echitabil, care să susţină investiţiile locale”, a mai subliniat Cristian Pelivan.