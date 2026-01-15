Senatul Statelor Unite a adoptat marți, cu o unanimitate rară, o lege care oferă victimelor imaginilor sexuale generate cu inteligență artificială fără consimțământ dreptul de a-i da în judecată pe cei responsabili. Decizia vine pe fondul unei îngrijorări tot mai mari legate de abuzurile facilitate de noile tehnologii AI, în special de chatbotul Grok, dezvoltat de platforma X a lui Elon Musk.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noua legislație, denumită Defiance Act, creează un drept civil federal pentru persoanele ale căror imagini au fost manipulate sau generate cu caracter sexual explicit fără acordul lor. Până acum, soluțiile legale se limitau în mare parte la eliminarea conținutului de pe platforme, însă senatorii spun că acest lucru nu este suficient pentru a proteja victimele sau pentru a descuraja fenomenul.

„Eliminarea conținutului nu șterge trauma și nu trage la răspundere pe nimeni”, au argumentat susținătorii legii, care au subliniat că victimele aveau foarte puține opțiuni reale de a cere despăgubiri sau protecție.

Grok, simbolul unui fenomen scăpat de sub control

În centrul dezbaterii s-a aflat Grok, chatbotul AI al platformei X, acuzat că poate fi ușor determinat să genereze imagini care „dezbracă” digital femei și fete minore, folosind fotografii reale, fără consimțământ, potrivit Interesting Engineering.

Senatorul democrat Dick Durbin, din Illinois, a atras atenția asupra gravității situației chiar din plenul Senatului. El a descris conținutul produs de chatbot drept „îngrozitor” și a avertizat că astfel de tehnologii sunt folosite deja pe scară largă pentru hărțuire și abuz sexual digital.

Investigații citate de presa americană arată că problema este departe de a fi marginală. Într-un interval de doar 24 de ore, Grok ar fi generat mii de imagini cu caracter sexual sau sugestiv, într-un ritm de mii pe oră. Bloomberg News a relatat că X a ajuns una dintre principalele platforme pentru distribuirea imaginilor nonconsensuale generate cu AI, ceea ce amplifică presiunea publică asupra companiei.

Reacții internaționale și măsuri controversate

Ecoul scandalului a depășit granițele SUA. Malaezia și Indonezia au restricționat deja accesul la Grok, după ce au invoct producerea repetată de imagini „obscene, indecente și profund ofensatoare”, inclusiv conținut care implică minori.

În urma criticilor, X a limitat accesul la funcțiile de generare de imagini ale chatbotului, însă acestea au rămas valabile utilizatorilor plătitori. Decizia nu a convins autoritățile europene, iar Guvernul britanic a acuzat compania că a transformat o funcție problematică într-un serviciu premium, fără a rezolva problema de fond.

Premierul britanic Keir Starmer a catalogat public imaginile generate de Grok drept „dezgustătoare și rușinoase” și a promis aplicarea strictă a legislației care interzice sexualizarea imaginilor fără consimțământ.

Defiance Act completează Take It Down Act

Defiance Act completează Take It Down Act, o lege adoptată anterior care introduce sancțiuni penale pentru distribuirea intenționată de imagini explicite fără consimțământ. Noul act merge mai departe, și permite victimelor să ceară despăgubiri financiare și ordine de restricție împotriva celor implicați.

Proiectul a fost susținut atât de democrați, cât și de republicani. Legea a mai fost adoptată de Senat și anul trecut, dar a rămas blocată în Camera Reprezentanților. Pentru a deveni lege, ea trebuie acum votată din nou de congresmeni și trimisă președintelui.