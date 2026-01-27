Guvernatorul statului California, Gavin Newsom, a anunțat că a inițiat o investigație privind platforma TikTok, după ce utilizatori și politicieni au semnalat că postările critice la adresa președintelui Donald Trump au fost suprimate sau au primit vizualizări anormal de scăzute. Decizia vine în contextul unor plângeri tot mai numeroase privind moderarea conținutului pe rețeaua de socializare, care are peste 200 de milioane de utilizatori în Statele Unite, informează AgerPress.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Newsom, membru al Partidului Democrat, a declarat pe platforma X (fost Twitter) că „este timpul să se ancheteze” și a cerut Departamentului de Justiție din California să verifice dacă practicile de moderare ale TikTok încalcă legislația statului. Alegerea momentului survine la scurt timp după ce proprietarii TikTok au finalizat un acord pentru a transforma operațiunile americane într-o societate majoritar deținută de investitori din SUA, într-o încercare de a elimina îngrijorările legate de securitatea datelor și de a evita interdicția totală a aplicației pe piața americană.

Vizualizări zero la criticile la adresa lui Donald Trump

Acuzațiile vizează în special situații în care videoclipuri referitoare la controverse politice, inclusiv critici la adresa administrației Trump sau discuții despre poliția de imigrație și incidentele de la Minneapolis — unde un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de agenți federali — au fost raportate ca având vizualizări zero sau mult reduse față de traficul obișnuit.

TikTok a respins ideea unei cenzuri deliberate, precizând că problemele semnalate de utilizatori au survenit în urma unei pene de curent într-un centru de date din SUA, care a generat erori în procesarea unor postări sau întârzieri în afișare. Reprezentanții platformei insistă că lucrau la remedierea acestor probleme tehnice și că nu există o politică de blocare a conținutului pe motive politice.

Controversa intervine într-un moment politic tensionat, după ce TikTok a acceptat recent un acord de transfer al controlului operațiunilor sale din SUA către un grup de investitori americani – inclusiv Oracle și alte firme – ceea ce a stins temporar amenințările de interzicere totală a platformei pe teritoriul american.