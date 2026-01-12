„Ești mort?”: Aplicația chineză care le cere tinerilor să dovedească, din două în două zile, că sunt în viață

O aplicație cu un nume greu de uitat a devenit virală în China: „Ești mort?” („Are you dead?”). Ideea din spatele ei este pe cât de simplă, pe atât de neliniștitoare. Utilizatorii trebuie să apese un buton la fiecare două zile pentru a confirma că sunt în viață. Dacă nu o fac, aplicația trimite automat o alertă persoanei de contact desemnate pentru situații de urgență, relatează BBC.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Lansată discret în luna mai a anului trecut, aplicația a explodat recent în rândul tinerilor care locuiesc singuri în marile orașe, ajungând cea mai descărcată aplicație plătită din China. Potrivit presei de stat, până în 2030 numărul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană ar putea ajunge la 200 de milioane.

Aplicația se prezintă drept „un companion de siguranță” pentru angajați care lucrează singuri, studenți mutați departe de casă sau persoane care au ales un stil de viață solitar. Mesajul a rezonat rapid cu utilizatorii, unii spunând pe rețelele sociale că trăiesc cu teama de a muri singuri, fără ca nimeni să observe.

Wilson Hou, 38 de ani, lucrează la Beijing și își vede familia doar de două ori pe săptămână. De cele mai multe ori doarme la locul de muncă sau într-o locuință închiriată. „Mi-e teamă că, dacă mi s-ar întâmpla ceva, nimeni nu ar ști. De aceea am setat-o pe mama mea ca persoană de contact”, spune el.

Numele aplicației a stârnit și controverse. Unii utilizatori cred că este aducător de ghinion și cer schimbarea lui în variante mai optimiste, precum „Ești bine?” sau „Ce mai faci?”. Compania Moonscape Technologies, care dezvoltă produsul – cunoscut internațional sub numele Demumu – a declarat că analizează posibilitatea unui rebranding.

Aplicația, care costă aproximativ 8 yuani (1,15 dolari), se află deja în topurile de descărcări din SUA, Singapore, Hong Kong, Australia și Spania, probabil datorită diasporei chineze. Fondatorii – trei tineri născuți după 1995 – spun că au investit doar 1.000 de yuani în dezvoltarea inițială, dar plănuiesc acum să vândă 10% din companie pentru un milion de yuani.

Următorul pas: o versiune dedicată persoanelor vârstnice, într-o Chină în care peste 20% din populație are peste 60 de ani. Un mesaj publicat recent de companie sună aproape manifest: „Vrem ca mai mulți oameni să acorde atenție vârstnicilor care trăiesc singuri. Ei merită să fie văzuți, respectați și protejați.”