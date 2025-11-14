dark
Apple nu a primit permisiunea de a contesta în Marea Britanie o decizie privind comisioanele din App Store

Redacția TechRider
14 noiembrie 2025
App Store și Play Store unul lângă altul
Sursa foto: Ted Hsu / Alamy / Profimedia
Apple nu a primit joi permisiunea de a formula apel împotriva unei decizii a tribunalului britanic de concurenţă, care a stabilit că firma a abuzat de poziţia sa dominantă percepând comisioane incorecte dezvoltatorilor de aplicaţii. Compania poate însă să încerce o contestaţie la o instanţă superioară, relatează Reuters, citată de News.ro.

Tribunalul pentru Concurenţă şi Reglementare (CAT) a decis luna trecută, în urma unui proces, că Apple a încălcat legislaţia concurenţei prin blocarea competiţiei pe piaţa distribuţiei de aplicaţii şi prin ”perceperea unor preţuri excesive şi nedrepte” ca formă de comision. Decizia ar putea expune Apple la plata unor despăgubiri de peste 1 miliard de lire sterline.

CAT a respins cererea Apple de a ataca hotărârea, însă compania poate depune o solicitare direct la Curtea de Apel. Avocaţii Apple au cerut instanţei un termen de 21 de zile pentru a înainta aplicarea către Curtea de Apel.

Un purtător de cuvânt al Apple a declarat că hotărârea tribunalului ”are o perspectivă eronată asupra unei economii de aplicaţii dinamice şi competitive” şi că a neglijat beneficiile oferite dezvoltatorilor şi consumatorilor.

