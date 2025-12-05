YouTube va respecta interdicția australiană privind accesul adolescenților la rețelele sociale / Și Meta implementează legea din Australia

Platforma de video streaming YouTube, ce aparține de Google, a comunicat o „noutate dezamăgitoare” pentru utilizatorii săi australieni. Potrivit Reuters, platforma va respecta prima interdicție din lume privind accesul adolescenților la rețelele sociale, blocând în câteva zile conturile utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani.

YouTube: „Este o actualizare dezamăgitoare”

Decizia pune capăt unui impas între gigantul american și guvernul australian, care inițial a scutit YouTube de restricția de vârstă, invocând utilizarea sa în scopuri educaționale. Google a declarat că a solicitat consultanță juridică cu privire la modul în care să răspundă la includerea sa.

„Este o actualizare dezamăgitoare. Această lege nu își va îndeplini promisiunea de a spori siguranța copiilor online și, de fapt, va face ca copiii australieni să fie mai puțin în siguranță pe YouTube”, a declarat platforma americană de video streaming.

Interdicția australiană este urmărită cu atenție de alte jurisdicții care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, creând un potențial precedent global pentru modul în care giganții tehnologici din SUA, care stau în spatele celor mai mari platforme, echilibrează siguranța copiilor cu accesul la serviciile digitale.

YouTube: Interdicția nu face internetul mai sigur

YouTube a declarat că orice utilizator cu vârsta sub 16 ani va fi deconectat automat de pe contul său începând cu 10 decembrie, ceea ce înseamnă că nu va mai putea să se aboneze, să dea like sau să comenteze postările, deși va putea în continuare să vizualizeze conținutul deconectat. Asta înseamnă că nici creatorii de conținut minori nu se vor putea conecta sau posta. YouTube nu a precizat cum va verifica vârsta utilizatorilor.

Compania și-a reiterat poziția conform căreia interdicția nu va face internetul mai sigur și a declarat într-un e-mail adresat părinților utilizatorilor minori că „controlul parental funcționează doar când copilul (…) tânăr sau adolescent este conectat, astfel încât setările pe care le-ați ales nu se vor mai aplica”.

„Dacă YouTube ne reamintește tuturor că nu este sigur și că pe site-ul lor există conținut nepotrivit pentru utilizatorii cu restricții de vârstă, aceasta este o problemă pe care YouTube trebuie să o rezolve”, a declarat Anika Wells, ministrul Comunicațiilor din Australia.

X și Reddit nu s-au angajat să respecte legea

Legea interzice platformelor să permită persoanelor sub 16 ani să dețină conturi, cu sancțiuni de până la 32,5 milioane de dolari pentru încălcări. Facebook și Instagram ale Meta, TikTok și Snapchat au declarat anterior că vor respecta legea. Meta a început deja să închidă conturile utilizatorilor ce au sub 16 ani.

Dintre platformele menționate de guvern ca fiind vizate de interdicție, doar X al lui Elon Musk și forumul Reddit nu s-au angajat public să respecte legea.

YouTube are 325.000 de conturi deținute de australieni cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, potrivit autorității de reglementare eSafety Commissioner, fiind depășit doar de Snapchat, care are 440.000, și Instagram, care are 350.000 în această categorie de vârstă.