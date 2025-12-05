dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

YouTube va respecta interdicția australiană privind accesul adolescenților la rețelele sociale / Și Meta implementează legea din Australia

Daniel Simion
5 decembrie 2025
youtube-logo
Sursa foto: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Platforma de video streaming YouTube, ce aparține de Google, a comunicat o „noutate dezamăgitoare” pentru utilizatorii săi australieni. Potrivit Reuters, platforma va respecta prima interdicție din lume privind accesul adolescenților la rețelele sociale, blocând în câteva zile conturile utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

YouTube: „Este o actualizare dezamăgitoare”

Decizia pune capăt unui impas între gigantul american și guvernul australian, care inițial a scutit YouTube de restricția de vârstă, invocând utilizarea sa în scopuri educaționale. Google a declarat că a solicitat consultanță juridică cu privire la modul în care să răspundă la includerea sa.

„Este o actualizare dezamăgitoare. Această lege nu își va îndeplini promisiunea de a spori siguranța copiilor online și, de fapt, va face ca copiii australieni să fie mai puțin în siguranță pe YouTube”, a declarat platforma americană de video streaming.

Interdicția australiană este urmărită cu atenție de alte jurisdicții care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, creând un potențial precedent global pentru modul în care giganții tehnologici din SUA, care stau în spatele celor mai mari platforme, echilibrează siguranța copiilor cu accesul la serviciile digitale.

YouTube: Interdicția nu face internetul mai sigur

YouTube a declarat că orice utilizator cu vârsta sub 16 ani va fi deconectat automat de pe contul său începând cu 10 decembrie, ceea ce înseamnă că nu va mai putea să se aboneze, să dea like sau să comenteze postările, deși va putea în continuare să vizualizeze conținutul deconectat. Asta înseamnă că nici creatorii de conținut minori nu se vor putea conecta sau posta. YouTube nu a precizat cum va verifica vârsta utilizatorilor.

Compania și-a reiterat poziția conform căreia interdicția nu va face internetul mai sigur și a declarat într-un e-mail adresat părinților utilizatorilor minori că „controlul parental funcționează doar când copilul (…) tânăr sau adolescent este conectat, astfel încât setările pe care le-ați ales nu se vor mai aplica”.

„Dacă YouTube ne reamintește tuturor că nu este sigur și că pe site-ul lor există conținut nepotrivit pentru utilizatorii cu restricții de vârstă, aceasta este o problemă pe care YouTube trebuie să o rezolve”, a declarat Anika Wells, ministrul Comunicațiilor din Australia.

X și Reddit nu s-au angajat să respecte legea

Legea interzice platformelor să permită persoanelor sub 16 ani să dețină conturi, cu sancțiuni de până la 32,5 milioane de dolari pentru încălcări. Facebook și Instagram ale Meta, TikTok și Snapchat au declarat anterior că vor respecta legea. Meta a început deja să închidă conturile utilizatorilor ce au sub 16 ani.

Grupul american Meta a început să suprime conturile utilizatorilor sub 16 ani din Australia

Dintre platformele menționate de guvern ca fiind vizate de interdicție, doar X al lui Elon Musk și forumul Reddit nu s-au angajat public să respecte legea.

YouTube are 325.000 de conturi deținute de australieni cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, potrivit autorității de reglementare eSafety Commissioner, fiind depășit doar de Snapchat, care are 440.000, și Instagram, care are 350.000 în această categorie de vârstă.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...