Achiziție majoră la Spitalul militar „dr. Carol Davila” din București: Unitatea medicală vrea să cumpere componenta software pentru sistemul MILMACS, în valoare de 27 de milioane de euro

Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „dr. Carol Davila” vrea să achiziționeze componenta software pentru sistemul MILMACS (Military Multimedia Archiving and Communication System).

Valoarea totală a contractului este evaluată la 138.250.000 de lei, fără TVA (peste 27 de milioane de euro), potrivit unui anunț publicat pe platforma SEAP. Termenul de implementare și execuție a proiectului va fi de 6 luni de la data semnării.

Concret, această infrastructură va permite medicilor militari să acceseze rapid imagini medicale, rapoarte și istoricul pacienților din orice punct al rețelei, facilitând colaborarea interdisciplinară la distanță și obținerea unei „a doua opinii” medicale în timp real.

„Realizarea acestei achiziții este esențială şi absolut necesară în vederea constituirii unei platforme de telemedicină pentru Eficientizarea şi îmbunătațirea calității serviciilor oferite de rețeaua medicală militară prin crearea la nivel național a unui sistem integrat de comunicații, arhivare şi prelucrarea investigațiilor medicale multimedia MILMACS este proiectat ca parte integrantă a Sistemului Informatic de Telemedicină al Apărării (SITA), implementarea sa nu vizează doar nivelul intern al SUUMC sau al unităților sanitare militare izolate, ci contribuie direct la consolidarea unei platforme unitare de telemedicină la nivelul întregului sistem medical militar.

MILMACS asigură infrastructura de imagistică medicală pe care se asigură suportul pentru scenariile de tele-consult, tele-expertiză, a doua opinie medicală şi colaborare interdisciplinară la distanță, componente esențiale pentru funcționarea SITА”, explică unitatea medicală din București, în anunțul publicat pe SEAP.

Inteligența artificială în sprijinul diagnosticului

Un aspect relevant al acestei achiziții este integrarea unor module avansate de inteligență artificială. Conform caietului de sarcini, acestea vor fi utilizate pentru:

Evaluarea rapidă a accidentelor vasculare cerebrale (AVC);

Identificarea și cuantificarea nodulilor pulmonari;

Detecția automată a fracturilor și a cancerului (sân, prostată, tiroidă);

Segmentarea și monitorizarea atrofiei cerebrale.

Având în vedere specificul militar, securitatea datelor este prioritară. MILMACS va funcționa pe o rețea WAN securizată, utilizând centre de date naționale găzduite de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) în București și Brașov. Sistemul va respecta standarde internaționale riguroase de comunicare medicală și securitate, precum DICOM 3.0, HL7/FHIR și reglementările NIS2 și GDPR, mai menționează instituția în documenția atașată anunțului.

Context

MILMACS se referă un sistem integrat de comunicații, arhivare și prelucrare a investigațiilor medicale multimedia. Potrivit unui comunicat publicat de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „dr. Carol Davila”, proiectul MILMACS „își propune îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale acordate în cadrul rețelei medicale a MApN, prin dezvoltarea unei soluții complete de management al fluxului de imagini, videoclipuri și documente medicale multimedia rezultate în urma investigațiilor medicale de care beneficiază pacienții spitalelor militare”.