Pe 3 decembrie 1992, Neil Papworth a trimis primul mesaj text din lume. Avea 22 de ani și lucra ca inginer la Vodafone UK. Mesajul spunea simplu „Merry Christmas”.

L-a trimis de pe computer către telefonul Orbitel 901 al lui Richard Jarvis, directorul Vodafone la acea vreme. Jarvis era la o petrecere de Crăciun când a primit mesajul, portivit InterestingEngineering.

Pentru Papworth, nu părea nimic special. „Nu s-a simțit deloc ca un moment important”, a declarat el într-un interviu pentru CBC în 2017. „Pentru mine era doar să-mi fac treaba și să mă asigur că software-ul pe care îl dezvoltasem de un an funcționează bine.”

The first text message in history was sent 33 years ago today. It read, “Merry Christmas.” pic.twitter.com/Ak9M8uEeBL — Pop Base (@PopBase) December 3, 2025

Cum a apărut ideea

SMS-ul nu s-a născut peste noapte. În 1984, inginerul finlandez Matti Makkonen a propus conceptul la o conferință din Copenhaga.

Un an mai târziu, Friedhelm Hillebrand de la Deutsche Telekom a stabilit limita de 160 de caractere. A analizat mesajele scrise în viața de zi cu zi și a considerat că această lungime este suficientă.

Institutul European de Standarde pentru Telecomunicații a început să creeze standarde oficiale în 1991. Primul mesaj a fost trimis în decembrie 1992 în Regatul Unit.

De ce nu putea trimite de pe telefon

Tehnologia mobilă trecea atunci de la analog la digital. Rețelele GSM abia apăreau. Telefoanele mobile nu aveau tastaturi.

Din acest motiv, Papworth a fost nevoit să trimită mesajul de pe computer. La scurt timp după trimitere, a primit un apel de confirmare. Testul funcționase.

SMS-ul folosea codificare pe 7 biți. Mesajele treceau prin centre speciale care le stocau și le transmiteau când telefoanele erau disponibile.

Cum s-a răspândit SMS-ul

Nokia a avut un rol important în popularizarea SMS-ului. În 1994, compania a lansat un telefon care putea și trimite și primi mesaje.

La început, adopția a fost lentă. Telefoanele costau mult. Operatorii se concentrau pe serviciile vocale, nu pe mesaje text.

Până la sfârșitul anilor ’90, situația s-a schimbat dramatic. Tinerii au început să trimită din ce în ce mai multe mesaje. Tastatura T9 a făcut scrierea mai ușoară. Abonamentele preplătite au făcut serviciul mai accesibil.

Operatorii au permis apoi trimiterea de mesaje între rețele diferite. Asta a accelerat utilizarea masivă.

În februarie 2001, utilizatorii din Regatul Unit trimiteau un miliard de mesaje text pe lună. Prețul era de 10 penny pe mesaj. Pentru operatori, asta însemna venituri uriașe.

Impactul cultural

SMS-ul a schimbat felul în care oamenii comunicau. Au apărut abrevieri noi precum LOL și BRB. Mesajele text au creat un nou limbaj digital.

Până în 2010, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor raporta trilioane de mesaje trimise anual. SMS-ul devenise un obicei global.

Declinul SMS-ului

Lucrurile s-au schimbat după apariția smartphone-urilor. Aplicații precum WhatsApp, Telegram și Viber au oferit alternative gratuite.

Aceste servicii permiteau trimiterea de fotografii, emoji-uri și mesaje nelimitate. Multe ofereau și criptare. După 2012, utilizarea SMS-ului a scăzut brusc.

Mesajul vândut ca NFT

În 2021, primul SMS a reapărut într-o formă neașteptată. Vodafone l-a scos la licitație ca token non-fungibil (NFT).

Mesajul „Merry Christmas” s-a vândut cu 107.000 de euro. Cumpărătorul a primit și o ramă digitală pentru a-l afișa. Vodafone a donat banii către agenția ONU pentru refugiați.

Moștenirea SMS-ului

Astăzi, puțini mai folosesc SMS-ul zilnic. Aplicațiile de mesagerie l-au înlocuit aproape complet. Dar momentul din 3 decembrie 1992 rămâne important.

Acel „Merry Christmas” simplu a deschis drumul pentru revoluția comunicării digitale. A schimbat telefoanele mobile din simple dispozitive de apelare în instrumente de comunicare complexe.

SMS-ul a creat fundația pentru tot ce a urmat. Fără el, aplicațiile de mesagerie de astăzi poate nu ar fi existat.