Aumovio, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, a declanșat o serie de concedieri în România. Potrivit șefei Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, Ileana Mogoșanu, instituția a primit o notificare de concediere colectivă pentru 720 de persoane care lucrau la compania ce aparținea de grupul Continental, titrează Radio Timișoara.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sunt concediate mai multe persoane decât se anunțaseră

Compania ce s-a desprins din Continental România confirmase pentru Economedia că vor fi concediate doar 641 de persoane din Iași, Sibiu și Timișoara.

„(…) Am informat în data de 3.12.2025 angajații din România cu privire la planurile de reducere a unui total de 641 de poziții din țară, respectiv 288 de poziții în locația Iași, 117 de poziții în locația Sibiu, 236 de poziții în locația Timișoara”, au transmis reprezentanții Aumovio pentru Economedia.

Acum, șefa ITM Timiș declară că încă 79 de persoane vor fi disponibilizate. Deja 382 de salariați au fost concediați, urmând ca, până la finalul anului să fie dați afară încă 338 de persoane.

Aumovio a preluat la începutul lunii septembrie întregul portofoliu de activități, uzine, centre de cercetare și personal din România al diviziei Continental Automotive. Aumovio deține patru centre ce R&D (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara) și două unități de producție, la Sibiu și Timișoara.