dark
9 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Aumovio a declanșat concedierile în România / Compania desprinsă din Continental dă afară 720 de persoane, mai multe decât declarase Aumovio

Daniel Simion
9 decembrie 2025
Sursa foto: Aumovio
Aumovio, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, a declanșat o serie de concedieri în România. Potrivit șefei Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, Ileana Mogoșanu, instituția a primit o notificare de concediere colectivă pentru 720 de persoane care lucrau la compania ce aparținea de grupul Continental, titrează Radio Timișoara.

Sunt concediate mai multe persoane decât se anunțaseră

Compania ce s-a desprins din Continental România confirmase pentru Economedia că vor fi concediate doar 641 de persoane din Iași, Sibiu și Timișoara.

„(…) Am informat în data de 3.12.2025 angajații din România cu privire la planurile de reducere a unui total de 641 de poziții din țară, respectiv 288 de poziții în locația Iași, 117 de poziții în locația Sibiu, 236 de poziții în locația Timișoara”, au transmis reprezentanții Aumovio pentru Economedia.

Acum, șefa ITM Timiș declară că încă 79 de persoane vor fi disponibilizate. Deja 382 de salariați au fost concediați, urmând ca, până la finalul anului să fie dați afară încă 338 de persoane.

Aumovio a preluat la începutul lunii septembrie întregul portofoliu de activități, uzine, centre de cercetare și personal din România al diviziei Continental Automotive. Aumovio deține patru centre ce R&D (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara) și două unități de producție, la Sibiu și Timișoara. 

Compania Aumovio s-a lansat în România / Aceasta este desprinsă de sectorul Automotive al Continental

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

