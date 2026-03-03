Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) avertizează că țigările electronice și produsele pe bază de tutun încălzit sunt la fel de toxice precum țigările clasice și pot genera un nivel ridicat de dependență, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit instituției, ideea că aceste produse ar fi mai puțin nocive reprezintă un „mit”, iar în prezent nu există dovezi științifice solide care să confirme afirmațiile privind un risc redus pentru sănătate.

INSP precizează că produsele din tutun încălzit (HTP) emit aerosoli care se încadrează în definiția fumului de tutun. Specialiștii susțin că emisiile acestor produse conțin concentrații ridicate de particule, gudron, acetaldehidă, acrilamidă și formaldehidă — substanțe asociate cu un potențial cancerigen.

Deși unele produse pot avea niveluri mai scăzute ale anumitor compuși rezultați din ardere, pentru alte 22 de substanțe nocive sau potențial dăunătoare au fost raportate concentrații cu peste 200% mai mari decât în cazul țigărilor convenționale, iar pentru șapte dintre acestea nivelurile ar fi de peste 1.000% mai mari, potrivit INSP.

Instituția subliniază că produsele din tutun pentru uz oral, nazal și cele încălzite sunt considerate cancerigene pentru oameni. De asemenea, o evaluare independentă citată de INSP indică faptul că peste 20 de substanțe chimice sunt prezente în cantități semnificativ mai concentrate decât în fumul de referință al țigărilor clasice.

La rândul său, Organizația Mondială a Sănătății arată că nu există suficiente date epidemiologice independente pe termen lung care să confirme reducerea morbidității sau mortalității în cazul utilizării exclusive a produselor din tutun încălzit.

În ceea ce privește ideea că aceste produse ar putea ajuta fumătorii să renunțe la țigări, INSP afirmă că și aceasta este o percepție eronată. Produsele HTP conțin nicotină și pot crea dependență, iar în cazul tinerilor pot reprezenta o „poartă de acces” către consumul de tutun.

Potrivit instituției, există dovezi că nicotina din lichidele utilizate la țigările electronice contribuie la dezvoltarea dependenței, iar aromele cresc atractivitatea acestor produse și pot facilita inițierea consumului.

INSP mai arată că utilizarea produselor pe bază de tutun încălzit poate fi asociată cu apariția unor afecțiuni respiratorii și cu afectarea funcției pulmonare, inclusiv pneumonie eozinofilică acută, rinită alergică și astm. De asemenea, au fost observate creșteri ale stresului oxidativ, disfuncții mitocondriale și un risc mai mare de infecții ale căilor respiratorii.