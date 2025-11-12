dark
1 minute de citit
Lanțurile sau cauciucurile de iarnă sunt obligatorii pe drumurile naționale / Prima iarnă în care drumarii iau anticipat măsuri pentru blocarea drumurilor

Redacția TechRider
12 noiembrie 2025
anvelope de iarnă
Sursa foto: Bigtunaonline | Dreamstime.com
În acest an, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a cerut, în mod formal, ajutorul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Brașov și a Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier (ISCTR), relatează publicația Bună Ziua Brașov.

Directorul DRDP Brașov, Tudor Duțu, a anunțat că s-a decis un parteneriat mult mai apropiat cu Poliția Rutieră și cu ISCTR „în vederea controlării participanților la trafic pe intrarea în sectoarele de drum aglomerate. În acest sens vor fi demarate acțiuni specifice pentru identificarea conducătorilor care nu s-au pregătit autoturismele cu anvelope de iarnă pentru a nu rămâne blocați și pentru ca toți ceilalți participanți la trafic să circule în condiții de siguranță”.

Astfel, în baza protocolului încheiat cu IJP Brașov, agenții de la Serviciul Rutier vor realiza controale, cu prioritate, pe sectoarele de drum la care se lucrează, pe porțiunile în pantă sau pe care sunt curbe periculoase sau pe segmentele degradate.

Printre altele, aceștia vor verifica existența sistemelor de semnalizare rutieră. De asemenea, ei vor verifica dacă mașinile au cauciucuri de iarnă, dacă vehiculele funcționează în parametrii optimi, dar și dacă șoferii au lanțuri și materiale antiderapante.

În cazul apariției unor fenomene meteo periculoase, agenții Serviciului Rutier vor bloca accesul pe șoselele închise.

