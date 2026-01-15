Hackathlon dedicat start-up-urilor și specialiștilor tech, organizat în Aeroportul din Oradea

Organizația Make IT în Oradea va organiza, în perioada 6–8 martie, HackTech Airport Chapter, un hackathon găzduit de Aeroportul Internațional Oradea, dedicat startup-urilor, specialiștilor din tehnologie și tinerilor interesați de cariere în inginerie.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Evenimentul va reuni dezvoltatori, ingineri și experți din domenii precum inteligență artificială, programare și deeptech, care vor lucra pe teme legate de funcționarea și provocările reale ale aeroporturilor.

Printre mentorii anunțați se numără Răzvan Horga, CEO al Aeroportului Oradea, Roland Szabo, specialist în GenAI, și Iulian Juhasz, consultant în domeniul space & defence, scrie Start-up.ro.

„Pentru prima dată în România, un hackathon are loc într-un aeroport internațional real. Între 6–8 martie, Aeroportul Oradea devine un laborator de inovație, unde dezvoltatori, ingineri, designeri și pasionații de tech creează soluții pentru provocări reale din domeniu — de la apărare și infrastructură până la experiența pasagerilor. Acesta nu este o simulare. Nu este un eveniment doar de pitch-uri. Este un eveniment deep-tech, cu probleme reale, impact real — unde ideile chiar își iau zborul”, se arată într-o postare publicată pe pagina de LinkedIn a Make IT în Oradea.

Potrivit organizatorilor, participanții vor putea propune soluții în mai multe arii, printre care securitate și apărare, infrastructură aeroportuară și îmbunătățirea experienței pasagerilor.

În zona de securitate, temele vizează proiectarea de sisteme care să detecteze rapid amenințările și să protejeze zonele critice cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru infrastructură, vor fi abordate subiecte precum operațiunile la sol, mentenanța, logistica, coordonarea personalului și urmărirea echipamentelor. O altă direcție este dezvoltarea de soluții digitale pentru reducerea blocajelor și optimizarea fluxurilor de pasageri.