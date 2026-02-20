Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut vineri apel la „mai puțină agitație și mai puțină teamă” în dezbaterea privind inteligența artificială și a anunțat înființarea unei comisii a Națiunilor Unite care să analizeze modul în care poate fi asigurat „controlul uman” asupra acestei tehnologii, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Știința oferă informații, dar oamenii iau deciziile. Obiectivul nostru este să transformăm controlul uman într-o realitate tehnică, nu într-un simplu slogan”, a declarat Guterres la Summitul Mondial al Inteligenței Artificiale, care se încheie vineri la New Delhi.

Noua comisie va reuni 40 de oameni de știință din întreaga lume

Potrivit acestuia, noua comisie va reuni 40 de oameni de știință din întreaga lume și va avea misiunea de a aprofunda cunoștințele despre AI și de a evalua impactul real al acesteia asupra economiilor și societăților. Scopul este ca toate statele, indiferent de nivelul lor de dezvoltare în domeniul inteligenței artificiale, să beneficieze de informații clare și fundamentate.

Guterres a subliniat că politicile publice privind AI nu trebuie construite pe „speculații, agitație sau dezinformare”, ci pe date solide și verificabile. „Avem nevoie de fapte în care să putem avea încredere și pe care să le putem împărtăși”, a spus el.

„Ne îndreptăm spre necunoscut”.

În opinia sa, o mai bună înțelegere a capacităților și limitelor sistemelor de inteligență artificială este esențială pentru adoptarea unor măsuri de siguranță adecvate și proporționale cu riscurile.

„Ne îndreptăm spre necunoscut. Inovația în AI avansează cu viteza luminii și depășește capacitatea noastră colectivă de a o înțelege și chiar de a o reglementa”, a avertizat șeful ONU.

Mesajul transmis de Guterres a fost unul direct: „mai puțină agitație, mai puțină teamă, mai multe fapte și dovezi”.

Summitul de la New Delhi, ajuns la a patra ediție, reunește aproximativ 20 de șefi de stat și de guvern, alături de lideri ai industriei tehnologice globale, pentru a analiza evoluțiile și riscurile asociate inteligenței artificiale.