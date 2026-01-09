FOTO Kia a prezentat cel de-al șaselea său model electric / Kia EV2 va fi produs începând cu a doua jumătate a anului 2026

Kia a lansat în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles noul său SUV electric din segmentul B. Kia EV2 va avea o baterie de maximum 61 kWh, ce se transpune într-o autonomie de până la 448 de kilometri (ciclu WLTP), iar încărcarea până la 80% se realizează în sub 30 de minute, se arată într-un comunicat de presă al sud-coreenilor.

EV2, cel mai compact model electric al Kia

Pe partea de aspect, Kia EV2 adoptă un stil pătrățos, dar cu margini rotunjite, oferind senzația de SUV impunător, deși dimensiunile sale sunt unele modeste (4 m lungime, 1,8 m lățime, 1,5 m înălțime). Kia ne oferise o serie de imagini teaser cu aspectul noului model, iar acestea se confirmă o dată cu anunțul oficial al modelului.

Noul EV2 joacă un rol strategic în strategia de expansiune de vehicule electrice a Kia, potrivit companiei. Fiind cel mai compact SUV electric din gamă, Kia EV2 este conceput ca fiind un model entry-level­ pentru șoferii care vor să îmbrățișeze idea unui EV, rămânând în același timp „suficient de versatil pentru a servi ca vehicul principal al familiei”.

Interiorul Kia EV2, proiectat după ideea „Picnic Box”

La interior, Kia a ales să adopte filozofia de design Picnic Box, adică u spațiu care oferă „un moment de calm în ritmul vieții urbane”. Modelul vine cu trei ecrane la interior, două de câte 12,3 inch și unul de 5 inch.

Primul ecran de 12,3 inch este destinat instrumentarului digital de bord unde, potrivit fotografiilor furnizate de Kia, putem vedea și date despre navigație, dar doar indicații. În fața acestuia stă volanul, disponibil în două sau trei spițe, care dispune de butoane fizice, nu de suprafețe tactile. Acesta poate fi încălzit prin acționarea unui buton situat sub mânerul de deschidere a ușii, alături de comenzile pentru scaune (încălzire/răcire și memorarea poziției acestora).

Lângă instrumentarul de bord digital se află un ecran de 5 inch destinat climatizării (pe două zone), de unde pot fi controlate temperatura, viteza ventilatorului și direcția prin care să intre aerul în cabină. Totuși, sud-coreenii au implementat și butoane fizice pentru climatizare, sub ecranul central de infotainment.

Cu o diagonală de 12,3 inch, de aici se controlează toate funcțiile majore ale mașinii, de la navigație la multimedia și starea vehiculului. Pe scurt, interiorul este unul minimalist, cu un aspect plăcut și butoane situate unde este nevoie, în special la climatizare.

Kia susține că interiorul este unul spațios, cu o consolă inferioară flexibilă și buzunare generoase ale ușilor. Scaunele din spate sunt culisante și rabatabile, în timp ce capacitatea portbagajului ajunge până la 403 litri cu scaunele din spate poziționate complet în față.

Kia implementează inteligența artificială în EV2

Potrivit sud-coreenilor, Kia EV2 vine cu inteligență artificială integrată, prin intermediul asistentului Kia AI. Totodată, cheia digitală și actualizările OTA (over-the-air) asigură funcționalități actualizate constant.

Producția modelului EV2 va începe în primul trimestru al anului 2026 cu modelul cu autonomie standard, urmat de variantele cu autonomie extinsă și GT Line pe parcursul anului. Calendarul de lansare pe piață va fi anunțat cu puțin timp înainte de începerea vânzărilor.

Specificații tehnice Kia EV2

Platformă: E-GMP

Lungime: 4.060 mm

Lățime: 1.800 mm

Înălțime: 1.575 mm

Ampatament: 2.565 mm

Volum portbagaj: până la 403 litri

Baterie 42,2 kWh, 317 km autonomie (ciclu WLTP); 61 kWh, 448 km autonomie (ciclu WLTP)

Performanță: TBC

26 de sisteme de asistență la condus