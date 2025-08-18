FOTO Volkswagen a publicat prima imagine cu noua generație T-Roc / Modelul ar urma să primească variante electrice, hibride sau pe benzină

Producătorul german Volkswagen a publicat prima imagine cu noua generație a SUV-ului de mici dimensiuni T-Roc înainte de lansarea sa oficială. Autocar relatează că mașina ar fi prezentată oficial la Salonul Auto de la München, alături de un SUV electric ID.2X.

Un nou sistem hibrid pentru noul T-Roc

Publicația britanică vorbește despre un propulsor hibrid nou, care va fi montat pe următoarele modele Golf și Tiguan. Acesta va funcționa similar cu cel utilizat de Toyota, fiind capabil să acționeze roțile folosind fie un motor pe benzină, fie un motor electric, fie o combinație a celor două în orice moment.

Volkswagen nu a utilizat niciodată un astfel de sistem într-o mașină de serie, iar introducerea sa are loc cu mai puțin de un deceniu înainte ca firma să fie nevoită să treacă la mașini complet electrice în Europa. Cu toate acestea, CEO-ul Thomas Schäfer a declarat că Volkswagen „experimentează acum, deoarece (…) America de Sud are nevoie de un sistem de propulsie hibrid, iar T-Roc este construit în America de Sud pentru America de Sud, precum și în China”.

Autocar a fotografiat și cum va arăta, cel mai probabil, versiunea de serie a noului T-Roc. Profilul său lateral pare să fi primit un design mult mai curat, în timp ce o singură bandă cromată străbate lateralul mașinii, de la capotă la luneta din spate. În partea din spate, a câștigat lumini inspirate de Golf și o lunetă mai abruptă.

Pe dedesubt, este de așteptat să împartă platforma MQB Evo și gama de motoare cu noul Passat, noul Tiguan și Golf facelift. După introducerea acestui nou sistem în a doua generație de T-Roc, Schäfer a declarat că Volkswagen „va vedea unde are sens” să îl introducă și în alte modele din gamă, dar „nu vom dubla totul; vom avea modele PHEV și HEV”.