Robotaxiurile circulă pentru prima dată pe autostrăzi

Compania de robotaxi Waymo a lui Google a anunțat că va începe să ofere curse pe autostrăzi pentru clienții robotaxi din Los Angeles, Phoenix și zona golfului San Francisco, ceea ce reprezintă un pas important pentru vehiculele autonome, potrivit TheGuardian.

Anterior, Waymo și-a limitat robotaxiurile la străzile orașului, și a afirmat că dorește să se asigure că tehnologia sa este sigură înainte de a o implementa la viteze mai mari pe autostrăzi. Dar, după ani de testare, compania a declarat că acum consideră că este pregătită.

Aceasta este o extindere crucială pentru companie, care susține că va reduce durata călătoriilor cu până la 50%. Această statistică ar putea ajuta la atragerea unui grup cu totul nou de utilizatori care au nevoie să călătorească între numeroasele orașe și suburbii din zona San Francisco Bay sau să accelereze deplasările în zonele metropolitane extinse din Los Angeles și Phoenix.

Utilizarea autostrăzilor este, de asemenea, esențială pentru Waymo pentru a oferi curse către și dinspre aeroportul din San Francisco, o locație pe care compania o testează în prezent.

Provocările serviciului de robotaxi pe autostrăzi

Capacitatea de a circula pe autostrăzi interstatale și pe drumuri expres a fost una dintre piesele lipsă din puzzle-ul tehnologiei de conducere autonomă de când oamenii de știință au început să lucreze la ea cu zeci de ani în urmă, alături de provocări precum zăpada și vandalismul. Autostrăzile prezintă provocări suplimentare pentru Waymo, în special în ceea ce privește siguranța pasagerilor. Vehiculele sale vor atinge acum viteze de până la 105 km pe oră, ceea ce crește riscul de coliziuni mortale.

Conducerea pe autostradă este relativ mai puțin complicată decât navigarea printre numeroasele variabile ale unei străzi din oraș, dar introduce o serie de factori noi pe care vehiculele trebuie să îi manevreze la viteze mult mai mari, inclusiv alte vehicule care se încadrează în trafic și modul de ieșire. În timp ce operarea vehiculelor autonome este mai dificilă într-un oraș cu pietoni, intersecții frecvente și situații imprevizibile, orice greșeală sau defecțiune la viteze mari pe autostradă ar putea avea consecințe grave.

Călătoriile pe autostradă vor fi disponibile inițial pentru utilizatorii cu acces timpuriu, a declarat Waymo. „Atunci când un traseu pe autostradă este semnificativ mai rapid, acesta poate fi asociat cu o călătorie pe autostradă, oferind călătorii mai rapide, mai fluide și mai eficiente”, a declarat compania.

Waymo a declarat că vehiculele sale vor ieși de pe autostrăzi în cazul în care vor întâmpina probleme tehnice. De asemenea, a declarat că a încheiat un parteneriat cu poliția rutieră pentru a se pregăti pentru situațiile în care vehiculul ar trebui să oprească.

Compania dezvoltă și testează tehnologia autonomă de 11 ani

Waymo este singura companie care operează un serviciu robotaxi cu plată în SUA, cu o flotă de 2.500 de vehicule, fără șoferi de siguranță sau monitoare în vehicule. Waymo a început să ofere călătorii cu plată în Phoenix, Arizona, în 2020, la aproximativ 11 ani după ce compania, cunoscută anterior doar ca proiectul Google de mașini autonome, a început să lucreze la dezvoltarea și testarea tehnologiei autonome.

Waymo a crescut încet, dar constant de-a lungul anilor, iar compania, la fel ca rivalii săi, s-a confruntat cu anchete federale privind comportamentul neașteptat la volan.

Lansarea Waymo pe autostrăzi marchează un pas important pentru operatorul de robotaxi, deoarece acesta își propune să încurajeze adoptarea în masă a vehiculelor fără șofer. Este pentru prima dată când o companie va presta servicii cu plată fără șofer pe autostradă, fără un șofer la volan.

„Realizarea operațiunilor complet autonome pe autostradă este o realizare inginerească profundă – ușor de conceput, dar greu de stăpânit cu adevărat”, a declarat Dmitri Dolgov, co-director executiv al Waymo.

Măsura vine în contextul în care Tesla își extinde serviciul de robotaxi cu operatori la bord care monitorizează siguranța sau chiar șoferi, iar Zoox, susținut de Amazon, oferă curse gratuite cu robotaxi în Las Vegas.

Deși Tesla oferă de mult timp funcții de asistență la conducere pe autostrăzi, această mișcare va face din Waymo prima companie care oferă curse fără șofer pe autostradă.

Compania a raportat peste 1.250 de coliziuni în care au fost implicate vehiculele sale din 2021, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier. Acestea au inclus accidente cu autovehicule, camioane și alte obiecte, inclusiv o barieră care se închidea.