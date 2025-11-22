Ioniq 9 debutează în România. Cât costă concurentul Kiei EV9 și a lui Volvo EX90

Noul SUV electric Hyundai Ioniq 9 este disponibil acum la comandă pe piața din România, după prezentarea oficială de la finalul anului 2024. Modelul sosește într-o singură configurație de motorizare, cu două propulsoare electrice, tracțiune integrală și o putere totală de 428 CP. Nivelul de echipare Performance Calligraphy pornește de la 83.900 de euro.

În segmentul SUV-urilor electrice mari, acest model intră într-o zonă în care deja se află rivali importanți din Europa. Printre cei mai apropiați concurenți se numără Kia EV9 și Volvo EX90, două modele cu configurații tehnice comparabile, orientate tot către familii sau către utilizatorii care vor autonomie mare și spațiu interior generos.

Detalii tehnice și configurări disponibile

SUV-ul electric este oferit momentan doar în varianta cu două motoare electrice și tracțiune integrală. Cele două unități însumează 428 CP. Bateria are o capacitate de 110,3 kWh, iar autonomia maximă declarată poate ajunge până la 620 de kilometri în regim WLTP. Încărcarea rapidă DC la 350 kW permite trecerea de la 10 la 80 la sută în aproximativ 24 de minute, un timp competitiv pentru segmentul său.

Modelul are o lungime de 5.060 mm, lățime de 1.980 de mm și înălțime de 1.790 de mm. Ampatamentul de 3.130 mm confirmă orientarea către interior spațios, în linie cu tendința SUV-urilor electrice mari destinate familiilor sau utilizării mixte. Prin proporții, Ioniq 9 intră în aceeași categorie cu SUV-urile electrice premium care au apărut în ultimii ani în Europa.

Comparativ cu Volvo EX90 și Kia EV9

Volvo EX90 este un reper important în zona SUV-urilor electrice mari. Dispune de o baterie utilizabilă de 107 kWh, autonomie de aproximativ 590 de kilometri WLTP și o putere totală de 517 CP. Dimensiunile sunt apropiate, iar în ceea ce privește prețul, pe piața germană EX90 pornește de la aproximativ 85.000 de euro și poate ajunge până în zona 103.000 de euro, în funcție de echipare. În configuratorul din România, modelul nu are încă un preț afișat.

Kia EV9 reprezintă una dintre cele mai accesibile opțiuni în segment. Configurația cu baterie de 99,8 kWh și autonomie de până la 541 de kilometri WLTP are un preț de pornire de 73.707 euro. Modelul oferă 380 CP și beneficiază de încărcare foarte rapidă, capabilă să adauge până la 239 de kilometri de autonomie în circa 15 minute, conform datelor oficiale.

Prin preț, autonomie și dotări, Hyundai Ioniq 9 se plasează între cei doi rivali: mai accesibil decât EX90, dar mai scump decât EV9. Strategia pare să pună accent pe combinația dintre autonomie mare, putere ridicată și interior spațios, un set de elemente căutat în piața europeană de SUV-uri electrice.