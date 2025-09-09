FOTO Noul Hyundai Concept THREE, dezvăluit la München: primul electric compact al gamei IONIQ

Hyundai a dezvăluit la Salonul de Mobilitate de la München (IAA Mobility 2025) noul Concept THREE, primul său prototip de vehicul electric compact din gama IONIQ. Lansarea marchează intrarea companiei sud-coreene pe segmentul european al mașinilor electrice compacte, aflat în plină expansiune. Informația a fost comunicată oficial de Hyundai Motor Company.

Hyundai vizează ca până în 2027 fiecare model vândut în Europa să aibă o versiune electrificată. Până în 2030, producătorul plănuiește lansarea a 21 de modele electrice la nivel global. Concept THREE devine astfel simbolul noii direcții, adresându-se unui public urban și punând accent pe eficiență, spațiu și design emoțional.

Prototipul introduce limbajul de design Art of Steel, care transformă rezistența și flexibilitatea oțelului în forme fluide, sculpturale. Caroseria „Aero Hatch” oferă o siluetă distinctivă și aerodinamică, completată de luminile cu tehnologie Parametric Pixel. Exteriorul beneficiază de un finisaj cu efect anodizat și accente galben-lămâie, iar interiorul se bazează pe tonuri calme de gri și galben pal, cu texturi variate.

Galerie foto cu Hyundai Concept THREE

Interior modular și sustenabil

Cabina, denumită Furnished Space, propune un mediu relaxant și intuitiv. Conceptul aduce opțiunea „Bring Your Own Lifestyle (BYOL)”, prin care utilizatorii își pot personaliza experiența de condus. Personajul simbolic Mr. Pix introduce o notă ludică, iar materialele sustenabile – textile din deșeuri marine, lână reciclată și spumă de aluminiu – subliniază preocuparea pentru mediu.

Aproximativ 80% dintre vehiculele Hyundai vândute pe continent sunt produse local. Europa este văzută de companie ca un centru strategic pentru tranziția la mobilitate electrică, iar cererea ridicată pentru vehicule compacte susține această direcție.

Hyundai revine la München după o pauză de patru ani, cu un stand de 58 de metri lățime, inspirat de conceptul Parametric Pixel. Pe lângă Concept THREE, publicul a putut vedea modelele KONA Electric, IONIQ 5, IONIQ 6 N, IONIQ 9 și INSTER Cross. Vizitatorii au avut acces și la sesiuni de test-drive cu nouă modele electrificate.