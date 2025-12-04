dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
5 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

FOTO Kia anunță data de lansare a noului EV2 / Posibilul concurent pentru Renault 4 va fi lansat la Salonul Auto de la Bruxelles

Daniel Simion
4 decembrie 2025
Sursa foto: Kia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Producătorul auto sud-coreean Kia va prezenta un SUV complet electric pe 9 ianuarie 2026, în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presă al sud-coreenilor, vor mai fi prezentate și versiunile GT ale EV3, EV4 și EV5.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Compania susține că Kia EV2 combină „design emoțional cu tehnologie modernă și conectivitate”. Marc Hedrich, președintele și CEO-ul Kia Europa, susține că noul model reafirmă angajamentul producătorului „de a face mobilitatea electrică cu adevărat accesibilă unui public mai larg, fără compromisuri”. Totodată, Hedrich spune că modelul a fost „proiectat, dezvoltat și în curând produs în Europa”.

Sursa foto: Kia
Sursa foto: Kia
Sursa foto: Kia

Chiar dacă pozele arată mașina sub un cearșaf, putem să vedem anumite detalii despre aceasta. În principal, fața va semăna cu celelalte modele electrice Kia, cu farurile de rulare pe timp de zi cu LED fiind amplasate vertical. Grila va fi poziționată în partea de jos a barei față, iar aspectul pare unul aerodinamic. La spate, vedem logo-ul centrat pe hayon, dar și stopuri care sut poziționate aproape de extremități.

Sursa foto: Kia | Modificări realizate de TechRider.ro
Sursa foto: Kia | Modificări realizate de TechRider.ro

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...