Producătorul auto sud-coreean Kia va prezenta un SUV complet electric pe 9 ianuarie 2026, în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presă al sud-coreenilor, vor mai fi prezentate și versiunile GT ale EV3, EV4 și EV5.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania susține că Kia EV2 combină „design emoțional cu tehnologie modernă și conectivitate”. Marc Hedrich, președintele și CEO-ul Kia Europa, susține că noul model reafirmă angajamentul producătorului „de a face mobilitatea electrică cu adevărat accesibilă unui public mai larg, fără compromisuri”. Totodată, Hedrich spune că modelul a fost „proiectat, dezvoltat și în curând produs în Europa”.

Chiar dacă pozele arată mașina sub un cearșaf, putem să vedem anumite detalii despre aceasta. În principal, fața va semăna cu celelalte modele electrice Kia, cu farurile de rulare pe timp de zi cu LED fiind amplasate vertical. Grila va fi poziționată în partea de jos a barei față, iar aspectul pare unul aerodinamic. La spate, vedem logo-ul centrat pe hayon, dar și stopuri care sut poziționate aproape de extremități.