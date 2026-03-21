Valul de scumpiri la carburanți continuă fără pauză. Sâmbătă dimineață, prețurile au urcat din nou, iar pragul de 9 lei pe litru pentru benzină a fost depășit în mod oficial. Motorina, în schimb, se apropie rapid de un nou reper psihologic: 10 lei pe litru.

Cel mai mare jucător din piață, Petrom, a operat o nouă ajustare de prețuri. Benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru, iar motorina cu 15 bani. Este deja a 12-a majorare de la începutul conflictului din Iran – un ritm accelerat care se vede direct în buzunarul șoferilor.

De altfel, creșterea de sâmbătă vine imediat după o zi de vineri cu scumpiri record. Pe 20 martie, benzina standard a urcat cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 19 bani – cea mai amplă majorare de până acum de la declanșarea conflictului.

Cât costă carburanții acum în București

În Capitală, diferențele între stații sunt mici: benzina standard a trecut de 9 lei, iar motorina se apropie de 10 lei.

La stațiile Petrom din București, pe 21 martie 2026:

benzina standard: între 9,04 și 9,06 lei/litru

motorina standard: între 9,72 și 9,75 lei/litru

Un exemplu concret vine de la stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia: 9,04 lei/l pentru benzină și 9,74 lei/l pentru motorină.

Segmentul premium a depășit deja pragul de 10 lei. Motorina premium variază între 10,44 lei (OMV) și 10,63 lei (Rompetrol Pecica), iar benzina premium a trecut și ea de 10 lei pe litru, tot la Rompetrol Pecica.

Martie, luna scumpirilor în serie

Privind în ansamblu, luna martie a adus un val constant de majorări. După 12 scumpiri consecutive:

benzina standard este mai scumpă cu 1,08 lei/litru

motorina standard a crescut cu 1,47 lei/litru

Trendul nu este însă unul izolat. Dacă ne uităm de la începutul anului, impactul este și mai clar.

După majorarea accizelor și scumpirile succesive:

benzina standard s-a scumpit cu 1,80 lei/litru

motorina standard a crescut cu 2,28 lei/litru

Cum au evoluat prețurile din ianuarie până acum

Seria de scumpiri a început încă din primele zile ale anului, odată cu ajustarea accizelor. A urmat o singură ieftinire, în 5 ianuarie, după care piața a intrat pe un trend ascendent constant.

Creșterile din ianuarie și februarie au fost moderate, însă luna martie a accelerat puternic ritmul. În special după izbucnirea conflictului din Iran, majorările s-au ținut lanț, uneori zilnic.

Momentul de vârf a fost atins pe 20 martie, când s-au înregistrat cele mai mari creșteri din acest an. Scumpirea din 21 martie confirmă că tendința nu s-a oprit.

Cât costă acum un plin

Impactul real se vede cel mai bine la pompă. Pentru un plin standard de 50 de litri, diferențele sunt semnificative față de finalul anului trecut:

benzină: de la 362 lei (31 decembrie 2025) la 452 lei (21 martie 2026) → +90 lei

motorină: de la 373 lei la 487 lei → +114 lei

Cu alte cuvinte, fiecare alimentare a devenit vizibil mai scumpă. Iar dacă ritmul actual se menține, pragul de 10 lei pe litru pentru motorină pare tot mai aproape.