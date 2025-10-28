Nvidia va investi 1 miliard de dolari în Nokia, în cadrul unui parteneriat pentru dezvoltarea tehnologiilor AI și 6G / Acțiunile Nokia au crescut cu 20% în urma anunțului

Nokia a anunțat marți că Nvidia va investi 1 miliard de dolari în compania finlandeză, prin achiziția de acțiuni nou emise, într-o mișcare care a dus la o creștere de 20% a valorii titlurilor Nokia pe bursă, anunță CNBC.

Tranzacția marchează o nouă etapă strategică pentru producătorul de echipamente de telecomunicații, care își propune să accelereze dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială și să contribuie la definirea standardelor viitoarei rețele 6G.

Nokia va emite peste 166 de milioane de acțiuni noi, iar fondurile obținute vor fi folosite pentru finanțarea planurilor companiei în domeniul AI și pentru alte obiective corporative generale.

Potrivit anunțului oficial, parteneriatul dintre Nokia și Nvidia va avea ca scop colaborarea în dezvoltarea tehnologiilor de rețea de generație următoare, combinând expertiza finlandezilor în infrastructura de telecomunicații cu puterea de procesare a cipurilor Nvidia.

Cele două companii intenționează să adapteze software-ul Nokia destinat rețelelor 5G și 6G astfel încât acesta să ruleze pe platformele hardware Nvidia.

De asemenea, colaborarea va include dezvoltarea de soluții de rețea optimizate pentru aplicații de inteligență artificială, o zonă de interes major pentru ambele organizații. „Această investiție și parteneriatul strategic consolidează poziția noastră în transformarea rețelelor viitorului, integrate tot mai strâns cu aplicațiile AI”, a transmis Nokia într-un comunicat.

Nvidia, compania americană care domină piața procesoarelor destinate sistemelor AI, a devenit în ultimele luni un jucător esențial nu doar în domeniul semiconductorilor, ci și al infrastructurii digitale. Potrivit anunțului, Nvidia va analiza posibilitatea de a integra tehnologiile Nokia în propriile platforme de infrastructură pentru AI. Parteneriatul va fi detaliat în cadrul conferinței dezvoltatorilor Nvidia, care va avea loc la Washington DC, unde CEO-ul Jensen Huang urmează să susțină o prezentare în fața liderilor din industrie și a reprezentanților guvernamentali.

Investiția în Nokia face parte dintr-o serie de mișcări similare ale Nvidia, care își extinde parteneriatele strategice la nivel global. În septembrie, compania americană a anunțat o investiție de 5 miliarde de dolari în Intel, un angajament de 100 de miliarde de dolari în OpenAI, precum și investiții în startup-ul britanic Wayve, specializat în conducerea autonomă, și în furnizorul de servicii cloud Nscale, din Regatul Unit.

Pentru Nokia, colaborarea cu Nvidia reprezintă o oportunitate de a-și consolida poziția pe piața infrastructurii de rețea, într-un moment în care companiile de tehnologie din întreaga lume își adaptează produsele la noile cerințe generate de expansiunea aplicațiilor AI.

Nokia, odinioară celebră pentru telefoanele sale mobile, s-a reinventat în ultimii ani ca furnizor global de echipamente 5G și de soluții pentru operatorii de telecomunicații.

Analiștii consideră că investiția Nvidia confirmă direcția de integrare tot mai strânsă dintre industria semiconductorilor și cea a infrastructurii de comunicații. Colaborarea între Nokia și Nvidia ar putea accelera dezvoltarea tehnologiilor 6G și a rețelelor optimizate pentru aplicații AI, contribuind la transformarea arhitecturii de comunicații la nivel global.