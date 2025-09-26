dark
BMW cheamă în service peste 196.000 de vehicule / Risc de incendiu din cauza demarorului

Daniel Simion
26 septembrie 2025
Logo BMW
Photo by Joshua Naidoo on Unsplash
BMW recheamă peste 196.000 de mașini americane în service, deoarece releul de pornire al motorului se poate coroda, ceea ce duce la supraîncălzire și scurtcircuit, crescând riscul de incendiu, a anunțat vineri Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA).

Și Toyota e afectată de acest defect

Modelele afectate de rechemare sunt cele dotate cu motorul de 3 litri cu 6 cilindri în linie produse între 2019 și 2022. Inclusiv coupé-ul Toyota Supra, dezvoltat în colaborare cu BMW, este afectat de această rechemare.

Sursa: NHTSA

Agenția anunță că proprietarii sunt sfătuiți să parcheze vehiculele afară și departe de construcții. Dealerii vor înlocui demarorul gratuit la service-urile BMW, iar proprietarii vor putea căuta numărul de identificare (VIN-ul) mașinii începând cu jumătatea lunii noiembrie.

