Trump i-a arătat degetul mijlociu unui angajat de la o fabrică Ford din Michigan / Reacția Casei Albe

Redacția TechRider
14 ianuarie 2026
donald-trump
Sursa: Captură foto / TMZ
Preşedintele american Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu şi a părut să adreseze insulte unui muncitor care şi-a exprimat criticile faţă de modul în care şeful statului a gestionat controversa Jeffrey Epstein, marţi, la o fabrică auto din Michigan, se poate vedea într-un videoclip care circulă online, citat miercuri de Reuters, preluată de Agerpres.

Videoclipul a fost difuzat iniţial de site-ul de divertisment TMZ, iar Casa Albă nu a contestat autenticitatea acestuia.

„Un dement striga sălbatic înjurături într-un acces de furie dezlănţuită, iar preşedintele a dat un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”, a explicat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-un e-mail adresat Reuters.

Trump se afla în vizită la fabrica de asamblare Ford F-150 din Dearborn când un muncitor de la fabrică a strigat ceea ce a sunat a ‘ protector de pedofili ‘ în timp ce preşedintele stătea pe o pasarelă suspendată, conform videoclipului. Trump s-a întors spre individ şi a părut să răspundă cu o înjurătură, înainte de a face un gest cu mâna cu degetul mijlociu ridicat, îndepărtându-se.

Alţi angajaţi ai Ford l-au aclamat şi l-au salutat pe preşedinte în timp ce acesta a vizitat linia de asamblare, făcând fotografii cu muncitorii şi strângând mâini.

Preşedintele executiv al Ford, Bill Ford, a calificat incidentul drept regretabil şi s-a declarat jenat, într-o discuţie ulterioară cu presa.

„Au fost şase secunde dintr-un tur de o oră. Şi turul a mers grozav”, a spus el. „Cred că i-a plăcut foarte mult şi nouă la fel”, a adăugat şeful Ford.

Donald Trump a folosit ocazional limbaj vulgar în locuri publice, adesea ca răspuns la critici, confruntări sau pentru a-şi sublinia punctul de vedere, menţionează Reuters.

