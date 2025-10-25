HBO Max introduce un nou sistem de evaluare pentru filme și seriale

HBO Max a lansat un nou sistem de evaluare care le permite utilizatorilor să ofere feedback pentru filmele și serialele vizionate, contribuind astfel la personalizarea recomandărilor din platformă. Noua funcție adaugă trei opțiuni simple – „Îmi place mult” („Love”), „Îmi place” („Like”) și „Nu e pentru mine” („Not For Me”) – menite să îmbunătățească experiența de utilizare și acuratețea sugestiilor afișate pe pagina principală, scrie TheVerge.

Potrivit companiei, alegerea opțiunii „Îmi place mult” va determina afișarea unor secțiuni speciale, intitulate „Pentru că ți-a plăcut” („Because You Love”), care vor evidenția titluri similare cu cele apreciate de utilizator. În același timp, filmele și serialele marcate cu „Nu e pentru mine” vor fi trecute în plan secund, fiind mai puțin vizibile în recomandări.

HBO Max a testat noul sistem încă din 2024, ca parte a planurilor sale de a oferi o interfață tot mai personalizată. Mecanismul seamănă cu cel folosit de Netflix, care oferă de mai mulți ani opțiunile „thumbs up”, „double thumbs up” și „thumbs down” pentru a calibra algoritmul de recomandări.

Actualizarea vine într-un moment important pentru compania-mamă, Warner Bros. Discovery, care a anunțat recent o majorare a tarifelor pentru serviciile de streaming – a treia creștere consecutivă din ultimii trei ani – și și-a exprimat disponibilitatea pentru o eventuală vânzare. Lansarea funcției de evaluare reprezintă astfel o continuare a eforturilor HBO Max de a menține competitivitatea pe o piață tot mai dinamică și dominată de algoritmi personalizați.

Noul sistem este disponibil în aplicația HBO Max pentru web, dispozitive mobile și televizoare inteligente. Utilizatorii pot evalua conținutul în două moduri: fie prin selectarea butonului „Evaluează” („Rate”) de pe pagina de detalii a unui titlu, fie prin opțiunile care apar automat la finalul vizionării unui film sau episod.

„Scopul nostru este să oferim o experiență care se potrivește cât mai bine gusturilor fiecărui utilizator. Noile opțiuni de evaluare ne ajută să înțelegem mai bine ce tip de conținut preferă abonații noștri și să le oferim sugestii mai relevante”, a transmis HBO Max într-un comunicat citat de publicația The Verge.

Platforma face astfel un pas suplimentar în direcția personalizării, o strategie adoptată de majoritatea serviciilor de streaming majore, în contextul unei competiții tot mai intense pentru atenția publicului. Printr-un sistem de evaluare mai nuanțat, HBO Max încearcă să se diferențieze și să ofere o experiență care ține cont nu doar de istoricul de vizionare, ci și de preferințele exprimate direct de utilizatori.

Noua funcție este disponibilă gradual pentru toți abonații, urmând ca implementarea completă să fie finalizată în perioada următoare.