BREAKING SUA și Ucraina au semnat acordul privind mineralele rare, cruciale pentru industriile tech, auto și apărare

Alexandru-Cristian Stănescu este jurnalist în grupul G4Media din 2021. În timpul petrecut la G4, Alex a acoperit secțiunea de Politică Externă, de la conflictele din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina până la diplomație euro-atlantică și alegerile prezidențiale din SUA. De asemenea, a contribuit prin munca sa la proiectul european pentru tineri ENTR. Înainte de a ajunge la G4Media, Alex a debutat în presă în perioada facultății, la revista economică Reporter Global. Alex este licențiat în jurnalism, cu o lucrare despre fake news și combaterea dezinformării, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), din cadrul Universității din București. Ulterior, a studiat programul de master Jurnalism și Comunicare Politică, tot la FJSC. Alex este pasionat de tehnologie, istorie, muzică rock, povești despre spionaj și fantasy/SF, precum Harry Potter, Star Wars, The Lord of the Rings, Cyberpunk și Assassin's Creed. Printre hobby-urile sale se numără baschetul, jocurile video, filmele și serialele de acțiune, thriller și mister.