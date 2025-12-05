Cel mai căutat profil al Facultății de Inginerie de la Sibiu este cel care generează și printre cele mai mari salarii pentru absolvenți, relatează Turnul Sfatului. Este vorba de programul de studii „Calculatoare”, ai cărui absolvenți câștigă peste 10.000 de lei lunar. În urma absolvenților de la Inginerie, din perspectiva salariilor, sunt absolvenții de la Medicină. Iar în cadrul Facultății de Științe Socio-Umane există o specializare din rândul căreia niciun absolvent nu a reușit să-și găsească un loc de muncă.

Pentru a urmări eficiența unui program de studii prin prisma parcursului profesional al absolvenților, Ministerul Educației și Cercetării a conectat mai multe baze de date, astfel încât să poată fi generate statisticile care indică numărul de absolvenți care reușesc să se și angajeze. Prin intermediul portalului angajabilitate.uefiscdi.ro, pe lângă procentele absolvenților de diferite specializări care se angajează ori își continuă studiile, sunt calculate și salariile medii pe care aceștia le primesc, conform datelor înregistrate la Ministerul Muncii.

Așa poate fi calculat faptul că, în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), printre absolvenții cel mai bine plătiți sunt cei de la Inginerie. Din cei 227 de absolvenți de la Calculatoare intrați până acum în faza de monitorizare prin portalul amintit, 94% s-au angajat în primul an ori și-au continuat studiile, iar 86% lucrează într-un domeniu relevant specializării obținute. Cei mai mulți lucrează ca programatori, iar salariul lunar pe care îl câștigă este la o medie de 10.464 de lei.

Dacă ne raportăm la absolvenții de master de la Inginerie, atunci veniturile sunt și mai mari. 12.501 lei media salariilor încasate de cei care au absolvit „Advanced computing system”, program de studii în limba engleză. 91% dintre aceștia s-au angajat cu contract de muncă în mai puțin de un an de la absolvire.

Însă nu toți absolvenții de Inginerie au șansa de a ajunge la astfel de salarii. Cei 53 de studenți care au terminat masteratul în Managementul proiectelor europene și care sunt incluși în monitorizare au avut un venit lunar mediu în primul an de după absolvire de 5.845 de lei, în condițiile în care 75% dintre aceștia s-au angajat într-un domeniu relevant specializării obținute.

Pe de altă parte, studenții care au terminat masterul la Industria și managementul gazelor naturale au reușit să se angajeze în termen de 12 luni în proporție de 97% (dintre care 89% profesează ceea ce au învățat), având un salariu mediu de aproape 8.000 de lei.

Studenții de la Drept au o medie a salariilor în primul an de activitate de 3.836 de lei, conform bazei de date care corelează parcursul educațional cu evoluția de pe piața muncii. 59% din absolvenții acestei specializări (485 de absolvenți sunt în această monitorizare) s-au angajat ori și-au continuat studiile după primul an de la absolvire.

Doar jumătate dintre cei care care termină programele de master la Drept European s-au angajat în primul an, iar media salariilor este de 5.088 de lei. Și mai puțini studenți (33%, dintre care doar 25% într-un domeniu relevant specializării) au reușit să se angajeze după ce au terminat masterul în Științe penale. Salariul mediu al acestora este de sub 4.300 de lei.

