Discuțiile despre OZN-uri și viață extraterestră au revenit în prim-planul politicii americane, după un schimb de declarații între Barack Obama și actualul președinte Donald Trump. În acest context, NASA a intervenit public pentru a clarifica poziția oficială a agenției spațiale.

Controversa a pornit de la o apariție a lui Obama într-un podcast, unde, întrebat dacă extratereștrii sunt reali, fostul președinte a răspuns că, statistic, într-un univers atât de vast, este probabil să existe viață în altă parte. El a precizat însă că nu a văzut nicio dovadă privind vizite extraterestre pe Pământ și că, în timpul mandatului său, nu a existat niciun indiciu privind contacte cu alte civilizații, relatează IFL Science.

Donald Trump a sugerat că Obama ar fi dezvăluit informații clasificate

Declarația a fost rapid comentată de Donald Trump, care a sugerat că Obama ar fi dezvăluit informații clasificate. Ulterior, Trump a anunțat că va solicita instituțiilor guvernamentale să identifice și să facă publice documente referitoare la fenomenele aeriene neidentificate (UAP), obiectele zburătoare neidentificate (OZN) și eventuale informații despre viață extraterestră.

În replică, purtătoarea de cuvânt a NASA, Bethany Stevens, a reafirmat angajamentul agenției pentru transparență. Ea a subliniat că datele colectate de NASA sunt, în mare parte, puse la dispoziția publicului și că instituția încurajează accesul deschis la informații științifice.

„Situațiile greu de explicat au mai degrabă legătură cu bugetul”

Stevens a adăugat, cu o notă ironică, că administratorul NASA, Jared Isaacman, a întâlnit în activitatea sa lucruri „pe care nu le poate explica”, dar acestea țin mai degrabă de programe costisitoare și buget decât de viață extraterestră.

În ultimii ani, autoritățile americane au organizat audieri publice privind UAP-urile, încercând să ofere mai multă claritate asupra fenomenelor raportate. Unele cazuri au primit explicații convenționale, în timp ce altele au rămas fără o concluzie definitivă, din lipsă de date suficiente.

NASA este considerată una dintre cele mai transparente agenții federale

Deși NASA este considerată una dintre cele mai transparente agenții federale, anumite informații rămân clasificate, în special cele care țin de securitate națională sau date sensibile.

Cu toate acestea, experții subliniază că este puțin probabil ca o eventuală dezvăluire spectaculoasă despre existența extratereștrilor și despre ascunderea lor pe Pământ să fie iminentă. Cel puțin pentru moment, discuția rămâne mai degrabă în zona speculațiilor și a interesului public decât a unor confirmări oficiale.