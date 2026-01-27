Big Boy 4014, cea mai mare locomotivă cu abur operațională din lume, ar putea porni într-un turneu istoric de la un capăt la altul al SUA, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondarea țării.

Locomotiva de 600 de tone care aparține companiei Union Pacific Railroad, cu baza în Cheyenne, Wyoming, circulă frecvent în vestul Statelor Unite, însă nu a mai ajuns pe Coasta de Est din 1941, anul în care a părăsit fabrica din Schenectady, statul New York. Un turneu transcontinental ar marca, astfel, prima revenire a locomotivei în estul țării după mai bine de opt decenii.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, călătoria ar putea începe chiar de la sfârșitul lunii martie, însă traseul final din estul SUA este încă în curs de definitivare.

O legendă a celui de-al Doilea Război Mondial

Big Boy 4014 este una dintre cele 25 de locomotive de acest tip construite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a transporta echipamente grele peste Munții Wasatch, în sprijinul efortului militar american.

Proiectată special pentru a face față pantelor abrupte, locomotiva are peste 40 de metri lungime, aproape 5 metri înălțime și cântărește aproximativ 600 de tone atunci când este complet alimentată cu apă și combustibil. Dimensiunile sale au fost calculate la limită pentru a se încadra în tunelurile, podurile și curbele infrastructurii feroviare existente la începutul anilor ’40.

Numele „Big Boy” a apărut aproape întâmplător. Potrivit relatărilor istorice, un muncitor din fabrică l-ar fi scris cu cretă pe una dintre locomotive, iar supranumele a fost adoptat oficial.

Restaurată și readusă în serviciu

Construită de American Locomotive Company începând cu 1941, Big Boy 4014 a fost retrasă din activitate în decembrie 1961, după ce a parcurs peste un milion de mile (peste 1.600.000 de kilometri). Union Pacific a recuperat locomotiva în 2013, a restaurat-o complet în atelierele din Cheyenne și a readus-o în circulație în 2019, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la finalizarea căii ferate transcontinentale americane.

În prezent, compania desfășoară inspecții detaliate ale infrastructurii feroviare pentru a verifica dacă locomotiva poate traversa în siguranță întreg teritoriul SUA. Echipele măsoară distanțele la poduri, tuneluri și pe segmentele înguste de cale ferată, iar acolo unde este necesar sunt făcute ajustări.

Un tur care necesită coordonare națională

Oficialii Union Pacific subliniază că un astfel de turneu presupune o coordonare complexă, atât din punct de vedere tehnic, cât și operațional. Pe lângă mentenanța mecanică și verificările de siguranță, locomotiva a fost echipată cu sisteme moderne, precum Positive Train Control, care îi permit să circule independent pe segmente lungi de traseu și să se integreze în traficul actual de marfă.

Big Boy 4014 este singura locomotivă Big Boy încă funcțională, celelalte exemplare fiind conservate în muzee din întreaga țară. De-a lungul ultimilor ani, a efectuat numeroase turnee în vestul SUA, inclusiv un traseu multi-statal în 2024, însă nu a depășit niciodată Chicago în direcția est.