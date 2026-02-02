CEC Bank le oferă clienților posibilitatea de a achita taxele și impozitele datorate instituțiilor publice înrolate în platforma Ghișeul.ro direct din aplicațiile de Mobile Banking și Internet Banking, a anunțat banca luni, într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Potrivit reprezentanților instituției, tot mai mulți români preferă soluțiile digitale pentru administrarea obligațiilor fiscale, iar integrarea cu platforma Ghișeul.ro urmărește simplificarea acestui proces. Astfel, clienții CEC Bank pot consulta în timp real situația taxelor și impozitelor datorate și pot efectua plăți integrale sau parțiale, rapid și fără comisioane, direct din aplicațiile băncii. Soluția elimină necesitatea deplasărilor la ghișee, un avantaj important mai ales în sezonul rece.

Utilizatorii trebuie să dețină un cont valid pe platforma Ghișeul.ro.

Pentru accesarea serviciului, utilizatorii trebuie să dețină un cont valid pe platforma Ghișeul.ro. Pe baza Codului Numeric Personal existent în baza de date a băncii și preluat automat de aplicațiile digitale, sistemul interoghează sumele datorate către autoritățile publice și le afișează defalcat, în funcție de tipul taxei – impozite pe clădiri și terenuri, taxe auto, amenzi și alte obligații fiscale.

Clienții pot alege să achite integral sau parțial sumele datorate, iar contribuabilii care își plătesc taxele locale până la 31 martie 2026 beneficiază, conform legislației în vigoare, de o bonificație de până la 10%.

CEC Bank dispune în prezent de cea mai extinsă rețea națională

Pentru persoanele care nu au încă un cont pe Ghișeul.ro, acesta poate fi creat direct din aplicațiile CEC Bank, fără deplasări suplimentare și fără depunerea de documente în format fizic.

Înființată în 1864, CEC Bank dispune în prezent de cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale. Grupul CEC Bank a fost constituit în 2023, odată cu preluarea de către CEC Bank S.A. a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.