O autostradă din Arabia Saudită stabilește un nou record: Cel mai lung drum drept din lume / Șoferii nu învârt volanul pe o distanță de 240 km

Cel mai lung drum drept din lume este în Arabia Saudită. Pe o porțiune de 240 de kilometri nu există nicio curbă, astfel încât șoferii nu sunt nevoiți să învârtă volanul. Fosta deținătoare a recordului era Autostrada Eyre din Australia, care are aproximativ 146 de kilometri lungime fără viraje.

Un drum din Arabia Saudită deține recordul mondial pentru cel mai lung drum drept de pe planetă. Acesta are lungimea uimitoare de 240 de kilometri. Drumul se numește Autostrada 10 și leagă Haradh de Al Batha, potrivit Mediafax.

Construită inițial pentru Regele Fahd în mijlocul deșertului Rub Al-Khali, autostrada deține recordul Guinness pentru cea mai lungă porțiune de drum drept fără viraj din lume. Practic, șoferii pot parcurge aproximativ 240 de kilometri fără a întoarce volanul. Inițial a fost un drum privat care făcea legătura cu Autostrada 95 din vestul Arabiei Saudite. Șoseaua nu are nici pante și poate fi parcursă în aproximativ două ore.

Autoritățile locale avertizează față de depășirea limitei de viteză sau a conducerii imprudente pe șosea, deoarece terenul monoton și lipsa curbelor pot induce șoferilor un fals sentiment de siguranță.

Șoseaua dreaptă nu este singurul exemplu al obsesiei Arabiei Saudite pentru arhitectura liniară. Recent, țara a început lucrările la un „oraș inteligent” care va fi construit în provincia Tabuk. La final, orașul Neom, cunoscut și sub numele de Linia, ar trebui să aibă 110 mile și să fie format din două blocuri drepte extrem de lungi.

Ideea aparține prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman, care speră să scape țara din Orientul Mijlociu de dependența de combustibilii fosili și să creeze o nouă economie bazată pe știință și agrement.