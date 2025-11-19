dark
Prima tranzacţie imobiliară cu criptomonede din România, în valoare de 369.000 de euro, înregistrată în Braşov

Redacția TechRider
19 noiembrie 2025
Criptomonede
Imagine generată cu DeepAI
Prima tranzacţie imobiliară din România, în care plata unui apartament s-a realizat prin criptomonede, la o valoare de 369.000 de euro, s-a înregistrat în Braşov, se arată într-un comunicat de presă transmis de Romania Sotheby’s International Realty, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Valoarea tranzacţiei a fost convertită în EURe, o monedă digitală reglementată, acoperită 1 la 1 de euro reali.

Apartamentul tranzacţionat se află în centrul istoric al oraşului Braşov, într-o clădire cu acces direct din strada Republicii, recent renovată, păstrând elementele arhitecturale originale şi adoptând un design inspirat din filosofia japoneză wabi-sabi, care pune accent pe simplitate, naturaleţe şi autenticitate.

Potrivit sursei citate, plata activului a fost procesată prin Monerium, instituţie autorizată în Spaţiul Economic European să emită e-money pe blockchain.

Practic, cumpărătorul a realizat plata în criptomonede, după care instituţia financiară Monerium a convertit instant suma în EURe, bani electronici reglementaţi, iar valoarea a fost decontată prin sistemul bancar tradiţional, fiind transferată către contul vânzătorului sub forma de euro.

„Pentru noi, la Romania Sotheby’s International Realty, a fost o experienţă valoroasă şi un pas firesc în direcţia digitalizării şi modernizării pieţei. Tranzacţiile în care blockchain-ul se întâlneşte cu real estate-ul clasic nu mai sunt o proiecţie de viitor, ci o realitate concretă – atunci când sunt făcute transparent, reglementat şi cu parteneri de încredere”, a declarat, în comunicat, Cristian Şoaită, business development director.

La nivel internaţional, casa de licitaţii Sotheby’s a deschis calea plăţilor în criptomonede. Astfel, în 2021, „Love is in the Air” a artistului Banksy a devenit prima lucrare fizică achitată cu criptomonede într-o tranzacţie reglementată, evaluată la 12,9 milioane de dolari.

Recent, în luna februarie a acestui an, licitaţia „Origins” din Diriyah, din Arabia Saudită, a fost primul eveniment în care toate loturile au avut posibilitatea de a fi achitate în cryptomonede.

Romania Sotheby’s International Realty este singura companie de consultanţă imobiliară din România specializată în promovarea şi tranzacţionarea proprietăţilor istorice şi artistice, parte a patrimoniului identitar românesc: palate, castele, conace şi vile vechi de secole.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

