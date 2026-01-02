China a introdus o cerință prin care producătorii de semiconductori trebuie să folosească cel puțin 50% echipamente fabricate pe plan intern atunci când construiesc sau extind capacități de producție.

Informația a fost confirmată pentru Reuters de trei persoane familiarizate cu situația. Măsura face parte din strategia Beijingului de a reduce dependența de tehnologia străină și de a construi un lanț de aprovizionare autosuficient în domeniul semiconductorilor.

Regula nu este publicată oficial. Potrivit surselor, autoritățile chineze le-au transmis în ultimele luni companiilor care solicită aprobări pentru investiții că trebuie să demonstreze, prin proceduri de achiziții, că cel puțin jumătate din echipamentele utilizate sunt produse în China. Aplicațiile care nu ating acest prag sunt, în mod obișnuit, respinse. Există însă un anumit grad de flexibilitate, în funcție de disponibilitatea echipamentelor.

Cerințele sunt mai relaxate pentru liniile de producție avansate, unde echipamentele dezvoltate local nu sunt încă disponibile la scară largă. Chiar și în aceste cazuri, autoritățile încurajează o pondere cât mai mare a furnizorilor interni.

„Autoritățile preferă ca procentul să fie mult peste 50%”, a declarat una dintre surse pentru Reuters. „În cele din urmă, obiectivul este ca fabricile să folosească 100% echipamente produse local.”

Ministerul Industriei din China nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Sursele au cerut anonimatul, deoarece măsura nu este una publică.

Accelerarea autosuficienței tehnologice

Noua cerință este una dintre cele mai importante inițiative adoptate de Beijing în ultimii ani pentru a reduce dependența de tehnologia occidentală. Demersul s-a intensificat după 2023, când Statele Unite au înăsprit restricțiile de export, limitând accesul Chinei la cipuri avansate pentru inteligență artificială și la echipamente de ultimă generație pentru fabricarea semiconductorilor.

Deși restricțiile americane au vizat în special cele mai avansate tehnologii, regula de 50% are un impact mai larg. Ea determină producătorii chinezi să aleagă echipamente locale chiar și în segmente unde soluțiile din Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud sau Europa sunt încă disponibile.

Potrivit surselor, înainte de introducerea restricțiilor din 2023, multe fabrici chineze preferau echipamentele străine. Acest lucru s-a schimbat rapid, pe fondul limitărilor de acces la tehnologie și al presiunilor venite din partea autorităților.

„Înainte, fabricile locale, precum Semiconductor Manufacturing International Corporation, preferau echipamentele americane și nu ofereau cu adevărat o șansă firmelor chineze”, a spus un fost angajat al producătorului de echipamente Naura Technology. „Acest lucru s-a schimbat după restricțiile din 2023, când fabricile chineze nu au mai avut alternative și au fost nevoite să colaboreze cu furnizori interni.”

Abordarea „întregii națiuni”

Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut în mod repetat un efort de tip „întreaga națiune” pentru dezvoltarea unui lanț de aprovizionare cu semiconductori complet autosuficient. Strategia implică mii de ingineri, cercetători, companii și institute de cercetare din întreaga țară.

Eforturile acoperă toate verigile lanțului de producție. TechRider a relatat anterior că oamenii de știință chinezi lucrează la un prototip de mașină capabilă să producă cipuri de ultimă generație. Un astfel de rezultat ar reprezenta un pas major pentru industria locală și un eșec pentru încercările Washingtonului de a limita progresul tehnologic al Chinei.

Pentru a susține acest obiectiv, statul chinez a investit masiv în sectorul semiconductorilor. Prin fondul național cunoscut sub numele de „Big Fund”, Beijingul a direcționat sute de miliarde de yuani către industrie. A treia fază a fondului, lansată în 2024, dispune de un capital de aproximativ 344 de miliarde de yuani, echivalentul a circa 49 de miliarde de dolari.

Creșterea cererii pentru echipamente locale

Datele publice de achiziții arată o creștere semnificativă a cererii pentru echipamente fabricate în China. Entități afiliate statului au plasat în acest an 421 de comenzi pentru mașini de litografie și componente produse local, în valoare totală de aproximativ 850 de milioane de yuani. Este un nivel record, potrivit surselor Reuters.

Această tendință indică faptul că politica guvernamentală începe să aibă efecte concrete asupra pieței. Furnizorii locali beneficiază de comenzi mai mari și de oportunitatea de a-și testa și îmbunătăți rapid tehnologiile.

Câștigători și pierzători

Una dintre ariile unde progresele sunt deja vizibile este cea a echipamentelor de gravare (etching). Acestea sunt esențiale în procesul de fabricare a cipurilor, fiind folosite pentru îndepărtarea materialelor de pe plăcile de siliciu și pentru crearea structurilor complexe ale tranzistorilor.

Potrivit surselor, Naura testează echipamentele sale de gravare pe o linie de producție avansată de 7 nanometri a SMIC. Testele au loc după ce compania a reușit să utilizeze echipamentele de gravare pe tehnologii de 14 nanometri. Evoluția este considerată un semn al ritmului rapid de dezvoltare al furnizorilor interni.

„Rezultatele Naura în domeniul gravării au fost accelerate de cerința guvernului ca fabricile să folosească cel puțin 50% echipamente locale”, a declarat una dintre surse. „Această politică obligă companiile să se dezvolte mult mai rapid.”

Anterior, echipamentele avansate de gravare erau furnizate în principal de companii străine, precum Lam Research și Tokyo Electron. În prezent, acestea sunt parțial înlocuite de furnizori chinezi, inclusiv Naura și rivalul său mai mic, Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC).

Naura joacă și un rol important în sectorul cipurilor de memorie. Compania furnizează echipamente de gravare pentru cipuri avansate cu peste 300 de straturi. De asemenea, a dezvoltat mandrine electrostatice, folosite pentru fixarea plăcilor de siliciu în timpul procesării. Aceste componente au înlocuit piese uzate din echipamentele Lam Research, care nu mai puteau fi întreținute după restricțiile impuse în 2023.

Naura, AMEC, SMIC, Lam Research și Tokyo Electron nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Impact asupra concurenței globale

Progresele Chinei sunt urmărite cu atenție și îngrijorare de către concurenții globali. Pe măsură ce furnizorii locali câștigă teren, companiile străine riscă să piardă accesul la una dintre cele mai mari piețe de semiconductori din lume.

Datele privind brevetele confirmă această evoluție. Naura a depus în 2025 un număr record de 779 de brevete, de peste două ori mai multe decât în 2020 și 2021. AMEC a depus 259 de brevete în același an, potrivit bazei de date AcclaimIP a Anaqua, cifre verificate de Reuters.

Rezultatele financiare reflectă același trend. Veniturile Naura din prima jumătate a anului 2025 au crescut cu 30%, ajungând la 16 miliarde de yuani. AMEC a raportat o creștere de 44% a veniturilor în aceeași perioadă, până la aproximativ 5 miliarde de yuani.

Analiștii estimează că China a ajuns la un nivel de aproximativ 50% autosuficiență în echipamentele de îndepărtare a fotorezistului și de curățare. Acest segment era dominat anterior de companii japoneze, dar este acum condus în mare parte de furnizori locali.

„Piața echipamentelor produse intern va fi dominată de doi sau trei mari jucători”, a declarat o altă sursă. „Naura este, fără îndoială, unul dintre ei.”

În ansamblu, regula de 50% marchează un pas important în strategia Chinei de a-și consolida industria semiconductorilor. Politica accelerează dezvoltarea furnizorilor locali și redefinește echilibrul de putere pe piața globală a echipamentelor pentru cipuri, fără a fi însă anunțată oficial sau documentată public.