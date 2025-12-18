China a construit un prototip funcțional de mașină de litografie cu ultraviolete extreme (EUV), tehnologia esențială pentru producerea celor mai avansate cipuri din lume, potrivit unei investigații publicate de Reuters.

Proiectul, derulat în mare secret într-un laborator de înaltă securitate din Shenzhen, marchează unul dintre cele mai importante progrese ale Beijingului în cursa globală pentru autosuficiență în semiconductoare.

Starea actuală a prototipului

Prototipul a fost finalizat la începutul anului 2025 și se află în prezent în faza de testare. Surse citate de Reuters spun că mașina este operațională și reușește să genereze lumină ultravioletă extremă, însă nu a produs încă cipuri complet funcționale. Echipamentul ocupă aproape întreaga suprafață a unei hale industriale și a fost realizat de o echipă de foști ingineri ai companiei olandeze ASML.

Importanța tehnologiei EUV

Mașinile EUV sunt considerate vârful tehnologiei în industria semiconductorilor. Ele permit gravarea unor circuite extrem de fine pe plăci de siliciu, de mii de ori mai subțiri decât un fir de păr uman. Aceste circuite sunt esențiale pentru cipurile utilizate în inteligență artificială, centre de date, smartphone-uri și sisteme militare avansate.

Monopolul ASML

Până în prezent, doar ASML a reușit să dezvolte și să comercializeze sisteme EUV. Compania a lucrat aproape două decenii la această tehnologie, iar primele cipuri comerciale realizate cu EUV au apărut abia în 2019, după investiții de miliarde de euro în cercetare și dezvoltare.

Metoda de dezvoltare și obiective

Sursele Reuters afirmă că prototipul chinez a fost construit prin inginerie inversă, folosind atât expertiza foștilor angajați ASML, cât și componente provenite din echipamente mai vechi, achiziționate de pe piețe secundare. Guvernul chinez ar fi stabilit ca obiectiv producerea de cipuri funcționale pe acest prototip până în 2028, însă persoane apropiate proiectului consideră că anul 2030 este un termen mai realist.

Progres peste așteptări

Existența acestui prototip vine în contrast cu declarațiile recente ale conducerii ASML. În aprilie, CEO-ul companiei, Christophe Fouquet, declara că China va avea nevoie de „mulți, mulți ani” pentru a dezvolta o tehnologie comparabilă. Potrivit Reuters, acest progres sugerează că Beijingul este mai aproape de independența în domeniul semiconductorilor decât estimau analiștii occidentali.

Provocări tehnice majore

Cu toate acestea, provocările tehnice rămân majore. Una dintre cele mai dificile componente este sistemul optic, extrem de precis, furnizat în prezent de compania germană Carl Zeiss. Potrivit surselor, lipsa unor sisteme optice comparabile limitează performanța actuală a prototipului chinez.

Strategia națională și coordonare

Proiectul face parte dintr-o strategie națională lansată în urmă cu aproximativ șase ani, menită să reducă dependența Chinei de tehnologia occidentală. Inițiativa este considerată una dintre prioritățile strategice ale președintelui Xi Jinping și este coordonată la nivel politic de Ding Xuexiang, șeful Comisiei Centrale pentru Știință și Tehnologie a Partidului Comunist.

Rolul Huawei

Huawei joacă un rol central în acest efort, coordonând o rețea amplă de companii și institute de cercetare din întreaga țară. Mii de ingineri sunt implicați în dezvoltarea echipamentelor, a materialelor și a proceselor necesare producerii cipurilor avansate.

„Proiectul Manhattan” al Chinei

Unul dintre participanții la proiect a descris inițiativa drept „versiunea Chinei a Proiectului Manhattan”. „Scopul este ca, în cele din urmă, China să poată produce cipuri avansate pe mașini realizate integral în China”, a declarat sursa. „China vrea ca Statele Unite să fie complet eliminate din lanțurile sale de aprovizionare.”

Restricțiile americane

Statele Unite au încercat să limiteze accesul Chinei la tehnologia EUV încă din 2018, prin presiuni diplomatice asupra Olandei. Restricțiile au fost extinse în 2022, când Washingtonul a impus controale stricte la export pentru echipamentele avansate de producție a semiconductorilor. Niciun sistem EUV nu a fost vândut oficial Chinei.

Lipsa comentariilor oficiale

Autoritățile chineze și Huawei nu au comentat informațiile publicate de Reuters. Sursele au vorbit sub protecția anonimatului, invocând caracterul extrem de sensibil și clasificat al proiectului.