Platforma Primăriei Cluj-Napoca, indisponibilă în prima zi pentru plata taxelor / Municipalitatea a restricționat temporar plățile prin ghișeul.ro

Platforma online a Primăriei Cluj-Napoca a întâmpinat disfuncționalități majore în prima zi de la debutul perioadei de plată a taxelor și impozitelor locale, exact în intervalul în care un număr mare de contribuabili au încercat să își achite obligațiile fiscal-administrative prin intermediul serviciilor digitale.

Potrivit relatărilor publicate de Actualdecluj.ro și confirmărilor ulterioare oferite de municipalitate, site-ul instituției a devenit indisponibil sau a funcționat intermitent pe parcursul dimineții, afișând pentru unii utilizatori mesajul „Service Unavailable”. Situația a generat un val de reacții în mediul online, unde clujenii au semnalat imposibilitatea autentificării, blocarea plăților sau afișarea unor informații contradictorii privind reluarea serviciilor.

Plățile prin ghișeul.ro, suspendate temporar

Primăria Cluj-Napoca a confirmat că, pe fondul aglomerației de la ghișeele fizice, a decis să restricționeze temporar plățile realizate prin platforma națională ghișeul.ro, pentru a acorda prioritate procesării operațiunilor desfășurate la sediile instituției.

„Temporar, am întrerupt accesarea bazelor de date de către ghișeul.ro pentru a preveni disfuncționalități în operațiunile efectuate la ghișee, având în vedere volumul mare de persoane care s-au prezentat fizic pentru diverse servicii. În funcție de fluxul de la ghișee, se vor relua și plățile prin ghișeul.ro”, a transmis Compartimentul Mass Media al Primăriei pentru Actualdecluj.ro.

În jurul orei 15:00, sistemul online al municipalității indica prezența a 85 de persoane aflate în așteptare la Centrul de Informare pentru Cetățeni, autoritățile apreciind că, în funcție de această încărcare, vor putea relua și plățile online.

Reacții din partea comunității și probleme semnalate

Un membru al comunității Clujul Civic a criticat public situația, susținând că mutarea cozilor din fața ghișeelor în mediul online nu reprezintă o soluție reală dacă infrastructura IT nu este pregătită să suporte vârfurile de trafic. Utilizatorii au postat capturi de ecran care indicau indisponibilitatea serviciilor sau mesaje diferite privind orele la care plățile ar urma să fie reluate.

Pe lângă imposibilitatea efectuării plăților, unii clujeni au semnalat și afișarea unor valori neobișnuite, precum sume zero de plată sau modificări ale valorilor impozabile ale imobilelor, ceea ce a alimentat temeri privind posibile majorări ale taxelor locale în anii următori. Alte servicii, precum plata abonamentelor pentru parcare sau biciclete, au fost raportate ca fiind indisponibile.

Lipsa unor explicații detaliate

Până la acest moment, Primăria Cluj-Napoca nu a oferit o explicație tehnică detaliată privind cauzele exacte ale disfuncționalităților. Mai mulți utilizatori au pus însă problemele pe seama volumului foarte mare de accesări, specific începutului de an fiscal, corelat cu procedurile de închidere a exercițiului bugetar precedent.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât, la finalul săptămânii trecute, municipalitatea a promovat intens plata online a taxelor și impozitelor locale, ca alternativă la deplasarea la ghișee, o promisiune care, cel puțin în prima zi, nu a putut fi onorată.