Autoritățile chineze de reglementare au restricționat compania ByteDance, proprietara platformei TikTok, de la utilizarea cipurilor americane Nvidia în noile sale centre de date, într-o mișcare care reflectă intensificarea campaniei Beijingului de reducere a dependenței de tehnologia occidentală, potrivit Reuters.

Decizia vine după ce ByteDance a devenit cel mai mare cumpărător chinez de cipuri Nvidia în 2025, încercând să securizeze capacitatea de calcul necesară pentru peste un miliard de utilizatori, pe fondul temerilor că Washingtonul ar putea restricționa și mai mult exporturile.

Context geopolitic tensionat

Interdicția se înscrie în contextul mai larg al războiului tehnologic dintre China și Statele Unite. În august, autoritățile chineze au cerut deja companiilor locale să oprească comenzile noi de cipuri AI Nvidia, promovând în schimb adoptarea procesoarelor de producție internă.

„Peisajul de reglementare nu ne permite să oferim un GPU competitiv pentru centre de date în China”, a declarat un purtător de cuvânt Nvidia, adăugând că această situație lasă piața chineză în mâinile „concurenților străini în rapidă creștere”.

Cursa pentru autosuficiență

China accelerează construirea unui ecosistem alternativ de inteligență artificială și urmărește autosuficiența în producția de cipuri. Guvernul de la Beijing a emis recent directive prin care noile proiecte de centre de date finanțate de stat trebuie să utilizeze exclusiv cipuri fabricate în țară.

Pe de altă parte, Statele Unite au interzis vânzările celor mai avansate cipuri Nvidia către China, permițând doar versiuni cu performanțe reduse, precum modelul H20. Chiar și cipul RTX6000D, creat special pentru piața chineză, s-a confruntat cu o cerere scăzută.

Declarațiile lui Trump

Președintele american Donald Trump a menționat recent, după întâlnirea cu omologul său chinez Xi Jinping, că Washingtonul va permite Chinei să achiziționeze produse Nvidia, „dar nu cipurile cele mai avansate”.

ByteDance nu a oferit încă un comentariu oficial cu privire la această interdicție, care marchează un nou capitol în disputa tehnologică dintre cele două superputeri economice.