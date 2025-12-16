Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, ar fi permis difuzarea pe scară largă a unor reclame frauduloase prin intermediul unor rețele de agenții din China, pentru a menține venituri publicitare de ordinul miliardelor de dolari, arată o investigație realizată de Reuters pe baza unor documente interne.

Potrivit documentelor analizate, între 2022 și 2025 veniturile Meta din publicitatea provenită din China au crescut de la 7,4 miliarde de dolari la 18,4 miliarde de dolari, în ceea ce reprezentă peste 11% din veniturile globale ale companiei. Până la 3 miliarde de dolari anual din această sumă ar fi fost generate de reclame frauduloase, inclusiv escrocherii online, jocuri de noroc ilegale și promovarea unor produse interzise.

Agenții structurate pe niveluri diferite au exploatat deficiențe în sistemele de verificare

Investigația arată că rețele de agenții structurate pe niveluri diferite au exploatat deficiențe în sistemele de verificare ale Meta, reușind să mențină active reclamele suficient timp pentru a induce în eroare utilizatori din mai multe țări.

Inițial, Meta a înființat o echipă dedicată combaterii abuzurilor din China, ceea ce a dus la o reducere a ponderii reclamelor frauduloase. În a doua parte a anului 2024, veniturile din această piață au scăzut de la 19% la 9%. Ulterior însă, compania a renunțat la această echipă și a relaxat restricțiile impuse agențiilor chineze, iar până la mijlocul anului 2025 nivelul reclamelor interzise a crescut din nou, ajungând la aproximativ 16%.

Politicile Meta au contribuit indirect la extinderea fraudelor

Un raport realizat de o firmă de consultanță externă a concluzionat că politicile Meta au contribuit indirect la extinderea fraudelor în ecosistemul publicitar din China, în contrast cu abordarea unor platforme concurente, care aplică proceduri de verificare mai stricte.

Efectele nu s-au limitat la China. Reclamele au fost afișate la nivel global, iar victimele au inclus utilizatori care au achiziționat produse contrafăcute sau au investit în scheme financiare ilegale. Într-un caz investigat de autorități, a fost confiscată suma de 214 milioane de dolari în urma unei fraude care folosea reclame pentru a direcționa utilizatorii către grupuri de WhatsApp controlate de rețele infracționale.

Toleranța față de conținutul fraudulos a fost influențată de obiectivul creșterii veniturilor

Meta susține că sistemele sale automate au blocat sau eliminat milioane de reclame suspecte și că firma colaborează cu autoritățile. Cu toate acestea, critici și foști angajați afirmă că toleranța față de conținutul fraudulos a fost influențată în principal de obiectivul creșterii veniturilor.

În urma dezvăluirilor, oficiali din SUA au cerut autorităților de reglementare să impună Meta o reevaluare a politicilor privind administrarea publicității și responsabilitatea companiei ca furnizor de conținut plătit.

Cazul apare într-un context mai larg de presiuni tot mai mari asupra marilor companii tehnologice, pe fondul apelurilor pentru reglementări mai stricte în domeniul publicității online și al protecției consumatorilor.