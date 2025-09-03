Cine câștigă și cine pierde după decizia antitrust împotriva Google

După aproape cinci ani de la procesul intentat de Departamentul de Justiție din SUA împotriva Google pentru comportament monopolist, se conturează acum câștigătorii și perdanții acestei decizii, informează BusinessInsider.

Pe 3 septembrie 2025, judecătorul federal Amit Mehta a decis că Google nu mai poate încheia contracte exclusive cu parteneri precum Apple pentru a-și plasa motorul de căutare ca implicit. Compania va fi, de asemenea, obligată să împartă o parte din datele sale de căutare cu rivalii, însă nu va fi nevoită să-și desprindă browserul Chrome, o măsură care fusese luată în calcul anterior.

Google își păstrează avantajele

Chiar dacă trebuie să renunțe la exclusivitatea anumitor contracte, Google are un câștig important: browserul Chrome rămâne sub controlul său. Chrome, cu peste 3 miliarde de utilizatori activi lunar, rămâne un instrument esențial pentru redirecționarea utilizatorilor către Google Search și pentru colectarea datelor de interacțiune, fundamentale pentru perfecționarea serviciului.

Plățile către Apple și alți parteneri pentru menținerea motorului de căutare ca implicit rămân permise, atâta timp cât nu impun exclusivitate. Astfel, Google păstrează un avantaj strategic important pe piața căutărilor.

Apple profită de menținerea acordului

Decizia instanței reprezintă și un câștig pentru Apple, care în 2022 a încasat aproximativ 20 de miliarde de dolari de la Google pentru ca motorul său de căutare să fie implicit pe iPhone. Păstrarea acestor plăți asigură companiei un venit stabil, reprezentând aproximativ o cincime din veniturile sale anuale din servicii.

Menținerea acordului ar putea, totodată, facilita colaborări mai ample între Apple și Google în domeniul inteligenței artificiale, inclusiv extinderea parteneriatului Gemini AI.

Rivalii Google din AI primesc oportunități

Decizia judecătorului Mehta creează oportunități pentru rivalii Google din domeniul AI, precum OpenAI și Perplexity. Acum, Apple poate include și promova servicii alternative de căutare, precum ChatGPT sau alte platforme, fără a încălca acordurile cu Google.

De asemenea, obligația Google de a împărtăși o parte din indexul său de căutare și datele de interacțiune cu utilizatorii oferă rivalilor un avantaj pentru îmbunătățirea serviciilor proprii, crescând competiția pe piața căutărilor AI.

Perdanții: rivalii browserelor

În schimb, competiția pentru browser rămâne dificilă. Microsoft Edge, Safari sau Comet (noul browser Perplexity) nu pot concura cu avantajul Chrome, care continuă să beneficieze de resursele și infrastructura Google. Astfel, poziția Chrome pe piață rămâne solidă, iar încercările de a-l înlocui vor rămâne complicate pe termen scurt.