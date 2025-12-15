România rămâne în afara top 10 mondial al performanței internetului mobil și este depășită de mai multe state din regiune, potrivit celor mai recente date publicate de nPerf, scrie Economica.net.

Conform clasamentului realizat pe baza testelor efectuate în perioada ianuarie–noiembrie 2025, România ocupă locul 19 la nivel global, cu un scor de 69,99%, situându-se între Portugalia și Guadelupa.

Europa domină clasamentul global

Analiza nPerf evidențiază o prezență puternică a Europei în clasamentul performanței internetului pe dispozitive mobile. Irlanda ocupă prima poziție la nivel mondial, cu un scor de 79,13%, fiind urmată de Țările de Jos, care au obținut 78,61%, și de Slovacia, cu 78,01%. În top se mai regăsesc Slovenia, cu 76,99%, și Belgia, cu 76,49%. Clasamentul continuă cu Elveția, Franța, Bulgaria, Austria și Ungaria, care completează top 10 mondial.

Metodologia de evaluare nPerf

Scorul utilizat de nPerf reflectă experiența reală de navigare pe internet mobil. Un rezultat de 100% corespunde unei încărcări instantanee a paginilor web, în timp ce 0% indică imposibilitatea încărcării acestora. Testele au vizat viteza de încărcare a primelor cinci cele mai accesate site-uri din fiecare țară, urmărind atât rapiditatea conexiunii, cât și stabilitatea acesteia.

Țările din regiune depășesc România

În acest context, poziția României este una modestă, mai ales în raport cu statele vecine. Bulgaria, de exemplu, se află în top 10 mondial, depășind semnificativ scorul României. De asemenea, alte țări din regiune, precum Ungaria și Austria, au reușit să obțină rezultate mai bune, în urma accelerării investițiilor în infrastructura mobilă și a modernizării rețelelor existente.

Paradoxul Statelor Unite: 5G timpuriu, dar performanță medie

Raportul subliniază și un paradox legat de Statele Unite. Deși SUA au fost printre primele țări care au implementat tehnologia 5G, încă din 2018, cu aproximativ doi ani înaintea majorității statelor europene, acestea nu se regăsesc în top 5 al performanței internetului mobil. Rezultatul confirmă faptul că lansarea timpurie a unei tehnologii nu garantează automat o experiență superioară pentru utilizatori.

„Țările care au implementat 5G mai întâi nu sunt neapărat cele care oferă cea mai rapidă experiență de navigare”, a declarat Renaud Keradec, CEO al nPerf. Acesta explică faptul că diferențele de performanță sunt influențate de mai mulți factori structurali, nu doar de momentul introducerii tehnologiei.

Dimensiunea teritoriului, factor cheie în performanță

Potrivit companiei, una dintre principalele explicații pentru aceste decalaje este dimensiunea și diversitatea teritoriului. Asigurarea unei acoperiri de calitate pe suprafețe foarte mari, de ordinul milioanelor de kilometri pătrați, implică dificultăți tehnice și investiții semnificativ mai mari. În schimb, țări cu teritorii mai reduse, precum Irlanda sau Belgia, pot moderniza mai rapid infrastructura și pot oferi o experiență mai uniformă utilizatorilor.

Această diferență se reflectă direct în calitatea și consistența navigării pe internet mobil. În statele cu rețele dense și bine optimizate, utilizatorii beneficiază de viteze mai mari și de timpi de încărcare mai mici, indiferent de locație. În țările cu teritorii extinse sau cu infrastructură inegal dezvoltată, performanța poate varia semnificativ de la o zonă la alta.

Investiția în infrastructură face diferența

Clasamentul nPerf oferă astfel o imagine comparativă a modului în care investițiile în infrastructura mobilă și strategiile de implementare influențează experiența reală a utilizatorilor. Pentru România, poziția din clasament indică un nivel de performanță sub cel al mai multor state europene, inclusiv din regiune, în ciuda progreselor realizate în ultimii ani în domeniul comunicațiilor mobile.