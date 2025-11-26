Uniunea Europeană a transmis un mesaj clar administrației americane: normele digitale europene nu pot fi modificate în schimbul concesiilor comerciale. Declarația vine din partea Terezei Ribera, vicepreședinta Comisiei Europene și comisarul pentru concurență, potrivit Reuters.

Tentativa americană de negociere

Secretarul de comerț american, Howard Lutnick, a sugerat luni că UE ar putea face reglementarea sectorului tehnologic mai „echilibrată” pentru a beneficia de o reducere a tarifelor vamale americane aplicate importurilor de oțel și aluminiu din Europa.

Propunerea reprezintă o încercare a Washingtonului de a lega politicile comerciale de cadrul de reglementare digital european, care a impus reguli stricte companiilor Big Tech în ultimii ani.

Răspunsul ferm al Bruxelles-ului

„Noi, europenii, am adoptat regulile noastre pentru a asigura piețe corecte și pentru a proteja drepturile consumatorilor”, a răspuns Ribera luni seara. „Este datoria noastră să ne păstrăm valorile și să ne apărăm oamenii.”

Declarația subliniază poziția inflexibilă a UE în ceea ce privește suveranitatea sa regulatorie, în special în domeniul digital, unde blocul european a devenit un lider global prin legislații precum Digital Markets Act și Digital Services Act.

Context tensionat transatlantic

Schimbul de declarații evidențiază tensiunile crescânde dintre SUA și UE pe probleme de reglementare tehnologică și comerț. În timp ce Europa a impus reguli stricte pentru protecția consumatorilor și concurența loială în mediul digital, companiile americane din sectorul tech au criticat adesea aceste măsuri ca fiind prea restrictive.

Tarifele pe oțel și aluminiu rămân un subiect sensibil în relațiile comerciale transatlantice, dar Bruxelles-ul face clar că nu va folosi cadrul său de reglementare digital ca monedă de schimb în negocierile comerciale.