Locomotivele electrice CFR Călători nu vor mai circula pe rețeaua feroviară națională / Compania de stat nu a achitat integral facturile la energia electrică – Club Feroviar

Locomotivele electrice ale CFR Călători vor avea interzis pe rețeaua feroviară națională, din cauza datoriilor acumulate către Electrificare CFR S.A., compania care furnizează energie electrică pe căile ferate române. Potrivit Club Feroviar, compania de stat de transport a călătorilor cu trenuri nu a achitat decât parțial facturile la energia electrică de tracțiune emise în ultimele luni.

Măsura intră în vigoare din 7 octombrie

Conform unui document obținut de Club Feroviar, S.C. Electrificare CFR S.A. a notificat compania de transport călători cu privire la întârzierile de plată acumulate de CFR Călători. Aceasta prezintă că facturile au fost plătite parțial începând cu luna aprilie a acestui an.

„Vă notificăm că, începând cu data de 07.10.2025, va fi aplicată măsura de întrerupere a alimentării cu energie electrică prin retragerea dreptului de acces al unităților de tracțiune electrică aparținând S.N.T.F.C. CFR Călători S.A., la infrastructura feroviară electrificată”, se arată în documentul semnat de directorul general al Electrificare CFR S.A., Ștefan-Răzvan Rădulescu.

Dacă această notificare își va produce efectele, începând de marțea viitoare, 7 octombrie, locomotivele electrice ale CFR Călători vor rămâne în depouri, fiind posibilă doar circulația cu locomotive diesel. Chiar dacă doar 40% din rețeaua feroviară a României este electrificată, decizia va afecta în special trenurile de lung parcurs ale operatorului de stat.

Amenințările veneau încă din luna august

Aceasta nu este prima amenințare cu retragerea locomotivelor electrice ale CFR Călători. La finele lunii august, Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. notifica operatorul de stat asupra faptului că trenurile sale Regio urmau să nu mai aibă voie pe infrastructură începând cu 1 septembrie, iar cele InterRegio de la 1 octombrie.

Potrivit Club Feroviar, interdicția urma să fie aplicată din cauza datoriilor uriașe pe care CFR Călători le acumulase la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI). Sumele neachitate erau de 41.414.733,68 lei, echivalentul a aproape 8,2 milioane de euro. Nu era singurul operator în această situație, căci și Transferoviar Călători (TFC) era datoare CNCF CFR S.A.

Ulterior, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, anunța că a găsit o soluție pentru plata datoriilor. Deși plățile nu erau efectuate conform înțelegerii, CNCF CFR S.A. a suspendat temporar măsura, anunțând doar plăți parțiale ale sumelor restante.