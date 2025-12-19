Ministerul Muncii a pus vineri, în transparență, proiectul privind creșterea salariului minim brut pe țară, care vine, la pachet, și cu majorarea punctului de amendă, scrie Mediafax.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei, cât este în prezent, la 4.325 de lei.

Odată cu majorarea salariului minim, vor crește și amenzile pentru șoferi. Punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut.

În prezent, un punct de amendă este 202,5 lei. Începând cu 1 iulie 2026, el va fi 216,2 lei, dacă nu vor exista și alte modificări legislative.

Odată ce punctul de amendă va fi majorat, clasele de sancțiuni pentru șoferii care încalcă regulile rutiere vor fi următoarele:

clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă, respectiv 432,50 – 648,75 lei;

clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă, respectiv 865,00 – 1.081,25 lei;

clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă, respectiv 1.297,50 – 1.730 lei;

clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv 1.946,25 – 4.325 lei;

clasa a V-a (aplicată persoanelor juridice) – de la 21 la 100 puncte-amendă, respectiv 4.541,25 – 21.625 lei.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără sporuri şi alte adaosuri, este stabilit la 4.325 lei lunar, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

În România, în prezent, peste 831.000 de salariați beneficiază de salariul de bază minim brut garantat în plată, respectiv 14,6 % din numărul total de salariați activi.

De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia

un număr de 1,75 milioane de salariați.