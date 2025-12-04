HIFENCE, companie din SUA specializată în servicii IT și securitate cibernetică, fondată de antreprenorul român Daniel Sarica, și-a extins oficial operațiunile internaționale prin inaugurarea unui nou centru operațional la București, care devine principalul hub european al companiei, potrivit Economica.net.

Extindere europeană cu centru la București

Noul centru, HIFENCE România, va pune la dispoziția organizațiilor locale și regionale gama completă de servicii oferite de compania americană: soluții de securitate cibernetică, asistență pentru infrastructura IT, monitorizare continuă, servicii IT gestionate și co-gestionate, protecție în timp real, consultanță în securitate, evaluări de vulnerabilitate, monitorizarea amenințărilor și răspuns la incidente. În plus, HIFENCE oferă consultanță specializată în rețele și cloud.

De ce România?

Conducerea companiei subliniază că România a fost aleasă datorită „sectorului tehnologic înfloritor, forței de muncă calificate și conectivității regionale excepționale”, argumentând că acestea fac din București locația ideală pentru extinderea operațiunilor globale ale HIFENCE. „Această dezvoltare strategică consolidează capacitatea companiei de a sprijini organizațiile globale cu soluții tehnologice sigure, fiabile și ușor de gestionat”, transmit reprezentanții societății.

Focus pe conformarea NIS2

HIFENCE mizează și pe creșterea cererii de conformare cu noile reglementări europene, în special directivele NIS2.

NIS2 este noua directivă europeană privind securitatea cibernetică, menită să ridice nivelul de protecție al infrastructurilor critice și al organizațiilor esențiale din statele membre. Directiva impune standarde mai stricte de prevenire, detectare și raportare a incidentelor cibernetice, precum și obligații extinse de audit, management al riscurilor și responsabilitate a conducerii.

Echipa HIFENCE din București este pregătită să ofere consultanță dedicată tocmai pentru alinierea sistemelor și proceselor interne la aceste cerințe emergente, inclusiv pregătire specifică pentru audituri NIS2.

Experiență din New York, aplicată în România

Compania a fost fondată în 2021 de Daniel Sarica, specialist în securitate cibernetică și IT cu aproximativ 15 ani de experiență, având sediul central la New York. „Am ales să începem acolo pentru că e o piață care te forțează să fii foarte bun: atacuri cibernetice zilnice, clienți cu standarde înalte, proiecte complexe. Dacă nu livrezi corect, te înlocuiește cineva care livrează”, spune acesta.

„În 2025 ne-am extins în România pentru că am văzut că multe companii de aici se confruntă cu aceleași provocări pe care le-am rezolvat acolo: conformare (NIS2), migrări cloud, securitate solidă. Dar fără să aibă acces la același nivel de expertiză”, a adăugat fondatorul HIFENCE.