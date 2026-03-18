România ar trebui să dispună de o rezervă strategică de aproximativ 2 milioane de tone echivalent petrol, însă doar o mică parte din aceasta este administrată direct de stat, potrivit unei investigații publicate de Europa Liberă România.

Datele arată că doar circa 2% din stocuri sunt gestionate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), instituția responsabilă cu rezervele de stat.

Restul cantităților ar trebui să fie depozitate de 18 operatori privați, inclusiv companii aflate în dificultate financiară, unele în insolvență sau chiar faliment.

În plus, nu toate rezervele se află pe teritoriul României. Aproximativ 56,86% din stocuri sunt depozitate în țară, în timp ce restul sunt păstrate în alte state membre ale Uniunii Europene.

Investigația mai arată că ANRSPS a continuat achizițiile de combustibil în ultimii ani. De exemplu, în mai 2025, instituția a cumpărat motorină în valoare de 21,3 milioane de lei de la OMV, prin negociere directă.

Anterior, în 2023, au fost achiziționate cantități de motorină de circa 68 de milioane de lei de la OMV și Oscar Downstream, iar ultima achiziție de benzină a avut loc în 2022, în valoare de 13,3 milioane de lei.

Combustibilul cumpărat de stat intră în rezerva de stat, însă obligația ANRSPS pentru 2025 și prima jumătate a anului 2026 este de a asigura doar 42.480 tone echivalent petrol, o cantitate care reprezintă aproximativ 2% din necesarul total prevăzut de lege pentru rezerva de urgență.

Datele ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt administrate rezervele strategice ale României, în condițiile în care cea mai mare parte a acestora se află în responsabilitatea unor operatori privați, nu întotdeauna stabili din punct de vedere financiar.

