BREAKING Nvidia va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI

Nvidia Corp., cel mai mare producător de cipuri grafice din lume, a anunțat că intenționează să investească până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, pentru a sprijini construirea de centre de date și infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale, transmite Reuters.

Compania americană a precizat luni, într-un comunicat, că a semnat o scrisoare de intenție pentru un acord strategic cu OpenAI. „Pentru a sprijini această implementare, inclusiv capacitatea centrelor de date și a energiei, Nvidia intenționează să investească până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, pe măsură ce noile sisteme Nvidia sunt implementate”, a transmis compania.

Conform termenilor înțelegerii, infrastructura OpenAI va beneficia de cel puțin 10 gigawați de cipuri Nvidia, destinate exclusiv susținerii sarcinilor de lucru AI. Prima etapă de implementare este programată să devină operațională în a doua jumătate a anului 2026, au precizat companiile. Detaliile finale ale parteneriatului urmează să fie stabilite în săptămânile următoare.

Anunțul vine într-un context de competiție intensă între giganții tehnologici și startup-uri pentru a obține acces la resursele critice necesare creșterii AI: energie și cipuri de înaltă performanță. Cererea pentru astfel de resurse a crescut puternic în ultimii ani, pe măsură ce aplicațiile de inteligență artificială au început să fie integrate în tot mai multe domenii economice și sociale.

Investiția uriașă anunțată de Nvidia reprezintă unul dintre cele mai mari angajamente financiare din istoria industriei tehnologice. Dimensiunea proiectului arată importanța pe care companiile o acordă infrastructurii pentru AI, într-o perioadă în care modelele devin tot mai complexe și necesită resurse hardware masive.

Colaborarea cu OpenAI marchează un nou pas în strategia Nvidia de a-și consolida poziția dominantă în piața tehnologiei AI. Anunțul vine la doar câteva zile după ce producătorul de cipuri a confirmat o altă investiție semnificativă, de 5 miliarde de dolari, în compania Intel, aflată în dificultate.

Scrisoarea de intenție semnată cu OpenAI va sta la baza unui parteneriat pe termen lung, menit să asigure nu doar echipamentele, ci și capacitatea energetică necesară pentru funcționarea noilor centre de date. Ambele companii consideră această infrastructură esențială pentru a răspunde cererii globale de soluții AI.

„Nvidia intenționează să investească până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI pe măsură ce noile sisteme sunt implementate”, a reiterat compania americană, subliniind importanța proiectului pentru dezvoltarea tehnologiilor emergente.

Prin acest acord, OpenAI va putea să-și extindă rapid capacitățile de procesare și să continue dezvoltarea de modele de inteligență artificială de ultimă generație, într-un moment în care piața globală se află într-o expansiune accelerată.