BREAKING OpenAI a lansat oficial GPT-5

Lansarea oficială a GPT-5 de către OpenAI, confirmată astăzi și anticipată încă din această dimineață de TechRider după o scurgere de informații pe GitHub, marchează un nou pas major în evoluția seriei GPT.

Considerat de companie un progres semnificativ față de versiunile anterioare, GPT-5 aduce îmbunătățiri notabile în programare, redactare creativă și capacitatea de a răspunde la întrebări complexe.

Modelul a devenit disponibil joi pentru utilizatorii ChatGPT, inclusiv cei care folosesc versiunea gratuită, urmând ca utilizatorii enterprise și din educație să primească acces în cursul săptămânii următoare. Abonații plătitori vor beneficia de limite de utilizare mai generoase, transmite Bloomberg.

„Este pentru prima dată când simțim cu adevărat că vorbim cu un expert în orice domeniu”, a declarat Sam Altman, CEO OpenAI, într-un briefing cu presa. El a adăugat, într-un podcast recent, că a testat GPT-5 într-o situație în care nu înțelesese o întrebare primită pe email, iar modelul a oferit un răspuns perfect. „M-am simțit inutil în comparație cu AI-ul”, a spus Altman.

GPT-5 oferă un timp de răspuns mai scurt, mai multă acuratețe și generează mai puține informații false comparativ cu modelele anterioare. Nick Turley, șeful echipei ChatGPT, a explicat că GPT-5 oferă o interacțiune mai naturală și un dialog mai fluent. „Când vorbești cu el, conversația se simte un pic mai naturală”, a spus Turley.

OpenAI a introdus și patru personalități predefinite pentru ChatGPT – Cynic, Robot, Listener și Nerd – disponibile momentan ca previzualizare de cercetare. În plus, GPT-5 poate decide singur cât timp să aloce unei cereri, fără a solicita utilizatorului să aleagă între moduri de utilizare, ceea ce eficientizează resursele de calcul.

Compania pune un accent deosebit pe utilizarea GPT-5 în programare. Modelul este conceput pentru a genera și corecta cod mai rapid și mai eficient. Într-o demonstrație live, un cercetător a solicitat crearea unei aplicații interactive pentru învățarea limbii franceze, cu funcționalități precum flashcarduri, quiz-uri și un joc de tip Snake. GPT-5 a generat întreaga aplicație, inclusiv jocul, în doar câteva minute.

Companii precum Anysphere (creatorul asistentului AI Cursor) și startup-ul suedez Lovable au testat modelul în avans. Anton Osika, CEO Lovable, a declarat că GPT-5 este mai eficient decât alte modele AI în construirea de aplicații complexe și oferă cod ușor de întreținut, fiind totodată util și în procesul de depanare.

Lansarea are loc într-un context de competiție tot mai intensă. OpenAI se confruntă cu rivali precum Google, Anthropic, xAI (fondată de Elon Musk) și DeepSeek din China, care dezvoltă modele similare. Meta investește agresiv în atragerea de experți AI, inclusiv foști angajați ai OpenAI.

OpenAI, evaluată recent la 300 de miliarde de dolari, a strâns zeci de miliarde pentru dezvoltarea GPT-5 și se află în discuții pentru o posibilă vânzare de acțiuni care ar putea ridica valoarea companiei la 500 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

ChatGPT, interfața principală pentru tehnologiile OpenAI, are în prezent aproape 700 de milioane de utilizatori săptămânal și peste 5 milioane de utilizatori business. Compania a anunțat și un parteneriat cu guvernul federal american, oferind acces la ChatGPT pentru doar 1 dolar pe an. De asemenea, OpenAI a lansat recent două modele open-source gratuite, în competiție directă cu ofertele Meta și DeepSeek.